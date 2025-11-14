Ofrece Rubio a México inteligencia contra narco

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que el gobierno de aquel país no enviará fuerzas militares a México de manera unilateral, aunque aseguró que su país está dispuesto a ofrecer apoyo en capacitación, equipo e inteligencia si el gobierno mexicano así lo solicita.

“Podemos ayudarlos con equipo, con entrenamiento, con intercambio de inteligencia y con muchas otras cosas. Pero tendrían que pedirlo”, sostuvo el funcionario federal estadounidense.

Cárteles son terroristas

Rubio advirtió que los cárteles mexicanos y otras agrupaciones criminales en América Latina operan como “organizaciones terroristas transnacionales”, pese a no estar motivadas por ideologías políticas o religiosas.

El secretario de Estado señaló que estos grupos cuentan con más armas, mejor entrenamiento y mayor capacidad operativa que algunas fuerzas estatales, además de poseer estructuras que superan las capacidades de seguridad de distintos países del hemisferio.

“Solo porque no están impulsados por una ideología no significa que no sean terroristas. En muchos casos tienen más armas, mejor entrenamiento, mejor inteligencia y más capacidades que algunos Estados nación”, afirmó.

Rubio señaló a los medios de comunicación que en algunas regiones de México, los cárteles del crimen organizado ejercen control territorial y superan a policías locales e incluso a fuerzas nacionales.

También alertó que el problema de la expansión de grupos criminales no es exclusivo de México. Señaló que en Ecuador estas organizaciones amenazan directamente al Estado, mientras que en Haití las pandillas armadas tienen mayor capacidad que las propias instituciones de seguridad.

Coordinación con EU

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que existe un protocolo permanente de coordinación con autoridades de Estados Unidos en el tema de ataques a presuntas embarcaciones criminales.

La mandataria explicó que la Secretaría de Marina es la institución encargada de encabezar estas acciones y de recibir cualquier información proveniente de agencias estadounidenses o del Comando Sur, para que sea la autoridad mexicana la que realice las interceptaciones correspondientes.

Según lo dicho por Sheinbaum Pardo, el primer acuerdo alcanzado en la mesa de trabajo binacional consiste en que se mantenga el cumplimiento de los tratados internacionales que prohíben prácticas como el uso de bombardeos contra embarcaciones.