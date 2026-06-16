Mundial reuniría a Sheinbaum y Felipe VI

La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre la posibilidad de reunirse con el rey de España, Felipe VI, durante su visita a México para asistir al partido del Mundial que disputará la selección de España contra Uruguay el próximo 26 de junio en Guadalajara.

Sin dar mayores detalles, la mandataria dijo que es la Secretaría de Relaciones Exteriores la que está organizando el posible encuentro.

“Sí, es probable que sí, todavía Relaciones Exteriores está viendo con la Cancillería de España y con la representación del jefe del Estado español. Yo creo que mañana o pasado les podemos informar”, informó la presidenta en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Incluso, ante el cuestionamiento sobre el lugar de encuentro, la mandataria estimó que podrá ser en Palacio Nacional.

Este encuentro significaría una nueva fase en la relación bilateral de México con España, luego de las tensiones suscitadas durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien en diversas ocasiones exigió a España una disculpa formal por los ocurrido durante la etapa de la Conquista.

En cambio, pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido de una forma más sutil con esta disculpa, ha tenido mayor diálogo y acercamiento con el rey y el gobierno de España.

Primer acercamiento

En abril pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo participó por varios días en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia que se realizó en Barcelona, España.

Durante su visita al país europeo, la mandataria sostuvo un encuentro con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, con quien dialogó sobre los lazos económicos, culturales y comerciales entre ambos países.

Se dio a conocer que durante este encuentro, ambos mandatarios abordaron la coyuntura internacional, la relación estratégica entre México y la Unión Europea, así como oportunidades para profundizar la cooperación económica, social y cultural.

Previo a esta reunión, la presidenta Sheinbaum rechazó ante los medios que exista un deterioro en la relación bilateral y aseguró que no existe crisis diplomática entre ambos países.

Este encuentro significaría una nueva fase en la relación bilateral de México con España, luego de las tensiones suscitadas durante el gobierno del expresidente López Obrador