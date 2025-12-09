Aranceles y salario mínimo presionarán precios en 2026

Los aranceles a los productos de países asiáticos que no tienen acuerdo comercial con México, así como los incrementos al salario mínimo mantendrán a la inflación presionada al alza en el 2026, advirtieron analistas de Citi.

De acuerdo con el economista jefe para México de Citi, Julio Ruiz, este tipo de aranceles puede afectar eventualmente la producción de insumos y de productos finales pues se encarecerán los productos intermedios que llegan desde Asia y terminarán presionando a la inflación.

En conferencia de prensa para presentar sus previsiones para el próximo año, anticiparon que la inflación terminará en el 2026 en 4.05%, y no en 3% como proyecta el Banco de México.

Reconoció que el aumento consistente del salario mínimo es lo que está presionando al alza el precio de servicios que se ha mantenido resistente.

“Gran parte de los sectores que son intensivos en la generación de empleo, que ganan entre uno y dos salarios mínimos, son intensivos en el uso de la mano de obra y son los alimenticios como los restaurantes. Entonces, los aumentos consistentes como el de 13% que entrará en vigor el próximo año, generan presión al alza para precios y el consumidor. Por eso tienen mayor sensibilidad a estos incrementos del salario mínimo”, subrayó.

El experto agregó que con el tiempo aumentó la población que gana entre uno y dos salarios mínimos, lo que se ha convertido también en una presión para la inflación.

Comentó que mientras la Fed siga recortando la tasa dará espacio para que Banco de México actúe en concordancia.

PIB debajo de la media

El economista para México y América Latina de Citi, Felipe Juncal, confirmó que el pronóstico de crecimiento económico para el 2026 y advirtió que se completará un segundo año consecutivo de crecimiento será de 0.2%, inferior al de la media de América Latina, de 2 por ciento.