Militares refuerzan seguridad de misiones basados en la meteorología

La seguridad de las misiones de las fuerzas aéreas mexicanas depende cada vez más del trabajo de sus meteorólogos, que este martes mostraron el funcionamiento de ese servicio.

Desde la base aérea de Santa Lucía, en Zumpango, los meteorólogos militares vigilan en tiempo real las condiciones de la zona y asesoran a pilotos y mandos militares antes de cada vuelo.

Sus reportes no están únicamente destinados a los escuadrones que pilotan helicópteros y aviones. Los paracaidistas, claves en múltiples misiones, también dependen de ellos para conocer las condiciones del lugar donde van a aterrizar, explica la teniente y meteoróloga Jennifer Velázquez.

Si detectan cambios bruscos, se puede alterar en minutos el plan de vuelo.

"Cuando las condiciones llegan a cambiar drásticamente, nosotros emitimos un reporte" en base al cual "se determina si se cancela o se continúa" la misión, precisa.

Velázquez habla desde una sala de monitoreo dentro de la base, en cuyas pantallas se muestran en tiempo real las cambiantes condiciones climáticas de todo el país.

Sus científicos y técnicos también apoyan a las autoridades civiles ante devastadores desastres naturales, cada vez más frecuentes en México, una labor para la que se mantienen en constante preparación.

"Más que nada es mantener la calma ante las situaciones" de alerta, dice Velásquez sobre su trabajo, con el que han podido emitir "recomendaciones eficientemente" de "una a dos horas de anticipación" de algunos eventos naturales.