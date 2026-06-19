En México 1 de cada 2 adolescentes de 15 a 17 años trabaja

La incidencia del trabajo infantil en México crece significativamente con la edad. Mientras que entre las niñas y niños de 5 a 9 años el porcentaje de población en condición de trabajo infantil es de 10.8%, entre quienes tienen de 15 a 17 años la proporción se eleva a 48.9%, es decir: uno de cada dos adolescentes.

El grupo de 5 a 9 años registra los niveles más bajos de trabajo infantil, pero todavía son preocupantes, de con datos de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) del Inegi, en este rango de edad, el porcentaje total es de 10.8 por ciento.

Además, en este grupo etario, las niñas presentan una incidencia ligeramente superior, con 12.5%, frente a 9.6% de los niños. Aunque la diferencia es reducida, muestra que el fenómeno afecta a ambos sexos desde edades tempranas.

Entre la población de 10 a 14 años, la participación en actividades consideradas trabajo infantil aumenta de forma importante. En este grupo, el porcentaje total alcanza 40.4%, con una incidencia de 42.0% entre las mujeres y de 39.3% entre los hombres. Esto significa que cuatro de cada diez menores en este rango de edad se encuentran en esta condición.

La mayor prevalencia se observa entre los adolescentes de 15 a 17 años. En este segmento, el porcentaje total asciende a 48.9%, mientras que entre los hombres llega a 51.0% y entre las mujeres se ubica en 45.5 por ciento.

La diferencia refleja que, conforme aumenta la edad, los adolescentes varones tienden a incorporarse con mayor frecuencia a actividades laborales.

El trabajo infantil sigue siendo un desafío relevante en México, especialmente durante la adolescencia. El incremento progresivo conforme avanza la edad sugiere que factores como la necesidad de generar ingresos, la inserción temprana en el mercado laboral y las condiciones socioeconómicas de los hogares continúan influyendo en la participación laboral de niñas, niños y adolescentes.