Bolsa mexicana negocia con pérdidas; acciones de Grupo BMV lideran los descensos

Las bolsas de valores de México pierden la mañana de este viernes. Los índices locales retroceden tras la suspensión de una reunión de negociadores para ponerle fin a la guerra en Oriente Medio, pero en una jornada de menor volumen que limita los descensos.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, pierde 0.89% a 67,658.35 unidades, mientras que el índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), cede 0.93% a 1,359.67.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice referencia, la mayoría de los valores retroceden. Destacan las caídas del operador bursátil Grupo BMV, con 2.68% menos a 34.48 pesos, seguido por la empresa de infraestructura Pinfra, con 2.39% a 275.68 y Grupo Carso, con 2.34% a 149.11.

Suiza informó que la ronda de negociaciones para buscar un acuerdo que ayude a poner fin a la guerra de Estados Unidos con Irán no se realizará este viernes como estaba previsto, después de que ⁠el vicepresidente de Estados Unidos, JD ⁠Vance, canceló su viaje a ese país.

Los mercados financieros estadounidenses permanecerán cerrados hoy por la conmemoración del Día de la Emancipación. La menor liquidez por el día de descanso limita la reacción de los inversionistas, a pesar de una mayor aversión al riesgo por la prima geopolítica.