Microdosificación de psicodélicos: ¿placebo o medicina?

La paciente me dijo, apenada, que llevaba cuatro meses tomando unas cápsulas de hongo que le había recomendado una amiga. Una al día, cada tercer día. ¿Los efectos? Dormía mejor, peleaba menos con su pareja y procrastinaba menos en el trabajo.

—¿Todo esto tiene alguna base científica, doctora? —me preguntó—. ¿O es puro efecto placebo?

La pregunta era honesta y exacta. Es, de hecho, la misma pregunta que se está haciendo la ciencia.

Una historia que no empezó en Silicon Valley

La microdosis tiene fama de ser una moda del mundo tech, algo que los ingenieros de San Francisco descubrieron para ser más productivos. Pero la historia real es más antigua y más interesante.

Albert Hofmann, el químico suizo que sintetizó el LSD en 1938, experimentó personalmente con dosis subperceptuales durante décadas. Reportes describen que lo hacía en sus caminatas por el bosque, para lo que él llamaba “mejorar el bienestar y la conexión con la naturaleza”. Murió a los 102 años.

Después, en 1966, el psicólogo James Fadiman lideró investigaciones en la Universidad de Stanford sobre psicodélicos y resolución de problemas. Su equipo administraba dosis bajas a ingenieros, arquitectos y científicos mientras estos resolvían problemas complejos. Los resultados fueron notables, pero el gobierno cerró la investigación y los psicodélicos desaparecieron de los laboratorios.

En 2011, Fadiman publicó La guía del explorador psicodélico, el primer libro en describir en detalle la microdosificación. Fue ese capítulo el que desató la conversación que hoy llega a mi consultorio.

¿Qué es la microdosificación?

Por definición, la microdosis es una fracción —más o menos el 10%— de la dosis que produciría efectos psicoactivos plenos. El objetivo no es tener un “viaje”, sino precisamente lo contrario: la ausencia de efectos perceptuales evidentes mientras se buscan cambios sutiles en el estado de ánimo, la energía o la concentración. La persona que microdosifica puede ir al trabajo, conducir y cuidar a sus hijos sin experimentar alteraciones perceptuales evidentes.

Las sustancias más documentadas son la psilocibina (proveniente de hongos Psilocybe), el LSD y, en menor medida y con un perfil de riesgo distinto, el MDMA. Algunos protocolos combinan psilocibina con otros suplementos, como niacina y hongo melena de león. Existen experiencias reportadas con otras sustancias, incluida la ketamina, aunque el marco científico en ese caso es aún más preliminar.

Los microdosificadores no son, en su mayoría, consumidores de drogas recreativas. Son adultos que buscan mejorar su estado de ánimo o funcionar mejor en el día a día. En muchos casos, lo hacen fuera de cualquier marco médico.

Lo que la neurociencia propone

Las hipótesis sobre por qué las microdosis podrían funcionar se agrupan en tres grandes líneas.

La primera es la vía serotoninérgica. Los psicodélicos clásicos actúan como agonistas del receptor 5-HT2A. Es decir, se “enganchan” a un receptor de serotonina que modula el estado de ánimo, la percepción y la cognición. Se postula que, incluso en dosis mínimas, esta acción produce cambios en la conectividad entre regiones cerebrales.

La segunda es la neuroplasticidad. Estudios controlados han reportado una elevación de los niveles de BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro, una proteína que favorece la formación de nuevas conexiones neuronales. Evidencia reciente sugiere que la psilocibina también interactúa directamente con el receptor TrkB, precisamente el receptor del BDNF, lo que explicaría parte de sus efectos duraderos.

Y la tercera es lo que algunos investigadores llaman cambio conductual: la idea de que estas sustancias, incluso en microdosis, facilitan la ruptura de patrones de comportamiento rígidos y abren una ventana de mayor receptividad al cambio. Incluso se ha acuñado el término “psicodélicos conductuales»” para referirse a este campo.

Pero aquí debo ser muy clara: la evidencia científica controlada aún es insuficiente. La revisión más rigurosa de estudios doble ciego encontró efectos modestos para el LSD en microdosis, como mejoras en el reconocimiento de emociones, la tolerancia al dolor y la percepción del tiempo. Pero también un aumento de la ansiedad en algunos casos y ningún efecto significativo sobre la creatividad. El efecto placebo es una variable que los investigadores todavía no han podido descartar por completo.

Protocolos y riesgos

El protocolo más conocido es el de Fadiman, que consiste en tomar una microdosis un día y descansar los dos siguientes. La lógica detrás de este esquema radica en permitir que el organismo metabolice la sustancia y reducir la posibilidad de desarrollar tolerancia.

El protocolo Stamets, por su parte, propone cuatro o cinco días consecutivos de administración seguidos de dos o tres días de descanso. Con frecuencia combina la psilocibina con melena de león y niacina, bajo la hipótesis de que esta mezcla podría potenciar los procesos de neuroplasticidad.

Es importante señalar que ninguno de estos protocolos surgió de ensayos clínicos controlados. Ambos nacieron principalmente de la observación y la experimentación personal. En cierto sentido, gran parte de la investigación actual busca poner a prueba, con métodos científicos rigurosos, prácticas que miles de personas ya venían utilizando por su cuenta.

Los efectos adversos psicológicos más reportados de la microdosificación incluyen un aumento de la ansiedad, mayor inestabilidad emocional durante períodos de estrés y alteraciones del sueño, especialmente cuando la sustancia se consume por la tarde.

Sin embargo, el riesgo que más me preocupa a mediano y largo plazo es el cardiovascular. En 2024, investigadores de la Universidad de Friburgo publicaron una revisión en el Journal of Psychopharmacology en la que señalan que tanto el LSD como la psilocibina comparten ciertas similitudes estructurales con medicamentos que, cuando se utilizan de manera crónica, se han asociado con un mayor riesgo de fibrosis cardíaca y enfermedad valvular. Esto no significa que la microdosificación produzca necesariamente esos efectos, pero sí que existe una pregunta legítima sobre su seguridad cardiovascular a largo plazo. Por ahora, la respuesta sigue siendo incierta.

A esto se suma lo que yo llamo el problema del mercado. La gran mayoría de quienes microdosifican lo hacen mediante preparaciones artesanales: cápsulas de hongos molidos, extractos, chocolates o gomitas. En muchos casos no existe un control preciso de la dosis ni una verificación independiente de la pureza del producto. Como resultado, el consumidor rara vez sabe con certeza qué está tomando o en qué cantidad.

Minimización de riesgos

Dado que la práctica de la microdosificación existe —y que cada vez más personas la realizan sin acompañamiento profesional—, es necesario hablar más de reducción de riesgos que de prohibición.

Algunos principios básicos son:

Conocer el origen de la sustancia y, en lo posible, su pureza.

Comenzar con dosis mínimas e ir ajustándolas gradualmente, manteniendo un registro de las experiencias.

Evitar la combinación con antidepresivos serotoninérgicos (ISRS, IRSN), pues existe riesgo de interacción.

Tener claras las contraindicaciones: historial de psicosis, enfermedad cardiovascular, embarazo y lactancia.

Recordar que el “setting” —el estado emocional, el contexto y las expectativas— también importa en la microdosificación.

Contar con el acompañamiento de un profesional que pueda hacer integración —es decir, ayudar a procesar lo que emerge, aunque sean cambios sutiles—, pues marca una diferencia significativa entre una práctica benéfica y una que simplemente ocurre.

Cuando aquella paciente que mencioné al inicio volvió un mes después, me dijo que había decidido pausar las cápsulas mientras averiguaba bien lo que estaba haciendo. Me pareció una decisión inteligente, pues cualquier práctica que afecta al sistema nervioso merece conocerse antes de adoptarse e integrarse de manera correcta.

La microdosificación está ocurriendo. Con o sin consenso científico. Con o sin marcos legales. Lo que podemos hacer quienes trabajamos en salud mental es acompañar esa conversación con honestidad, rigor y sin condena.

Si usted está explorando este territorio o siente curiosidad por entender cómo los psicodélicos —en cualquier dosis— interactúan con la mente y la salud, en Tu viaje de sanación psicodélica encontrará un mapa clínico y humano para orientar ese recorrido.

Sigamos dialogando: puede escribirme a dra.carmen.amezcua@gmail.com o contactarme en Instagram, en @dra.carmenamezcua.