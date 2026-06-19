DT de Corea del Sur anima a su equipo a pasar página tras la derrota ante México

El director técnico de Corea del Sur, Hong Myung-bo, dijo que sus jugadores no deben obsesionarse con la derrota por 1-0 ante México, después de que un error del portero resultara decisivo en su segundo partido del Grupo A del Mundial.

Corea del Sur encajó un gol al comienzo de la segunda parte, cuando el portero Kim Seung-gyu perdió el control de un balón alto bajo presión, lo que permitió a Luis Romo marcar.

"El gol que encajamos fue una pena, pero no hay por qué bajar la cabeza", dijo Hong a los periodistas. "El resultado es decepcionante, pero creo que los jugadores ejecutaron bien los planes que habíamos preparado para este partido".

Hong señaló que Corea del Sur esperaba que México presionara agresivamente desde el principio y se había centrado en aguantar los primeros compases sin encajar ningún gol.

"Era fundamental no encajar ningún gol hasta el minuto 20 de la primera parte, y los jugadores aguantaron bien", añadió.

"A partir de ahí, el ritmo del partido se decantó a nuestro favor y pudimos tomar la iniciativa tanto en la presión como en la gestión del juego".

Hong no quiso culpar directamente a Kim por el gol, señalando que aún no había revisado la colisión que provocó el error.

"Hubo empujones entre los jugadores en esa jugada, y creo que se produjo un error en ese proceso", dijo.

A pesar de la derrota, Corea del Sur sigue en la lucha por pasar a los dieciseisavos de final, con tres puntos en dos partidos. México lidera el grupo con seis puntos, mientras que República Checa y Sudáfrica tienen un punto cada una.

Corea del Sur se enfrentará a Sudáfrica en su último partido de la fase de grupos el miércoles en Monterrey.

"Sudáfrica es un equipo con buena velocidad", señaló Hong. "Tenemos que prepararnos bien tácticamente".