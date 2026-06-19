¿Cómo generar valor de negocio desde los Datos y la IA?

Muchas empresas tienen un problema silencioso: generan enormes cantidades de información todos los días, pero gran parte de esos datos terminan dispersos, desordenados o sin utilizarse realmente para tomar decisiones.

En México, las empresas ahora buscan convertir los datos en ganancias reales. La Inteligencia Artificial (IA) y la automatización dejaron de ser una apuesta futurista para convertirse en herramientas clave para competir, ahorrar costos y crecer más rápido.

De acuerdo con el Banco de México, el 24.3% de las grandes empresas del país ya utilizan o planean utilizar IA, mientras que el 43% ya implementa automatización de procesos.

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Detrás de estas cifras hay inversiones millonarias en tecnología, almacenamiento de información y sistemas digitales con una meta clara: mejorar la rentabilidad y la eficiencia.

Sin embargo, aunque muchas ya usan IA, más del 70% todavía la limita a funciones básicas como chatbots, redacción de textos o automatización ligera. Solo una pequeña parte ha dado el salto hacia soluciones estratégicas capaces de generar verdadero impacto en el negocio.

¿Cómo generar ventaja competitiva?

El reto ya no es recopilar información, sino transformar los datos en decisiones inteligentes y herramientas útiles. Las empresas que logran hacerlo pueden reaccionar más rápido a cambios del mercado, anticiparse a problemas operativos y entender mejor a sus clientes. https://latam.bluetab.net/bluetab-leverage-your-data/

Bluetab, la compañía especializada en datos e IA, trabaja ayudando en este sentido a las organizaciones para que transformen la información en una herramienta estratégica capaz de reducir costos, automatizar procesos y generar nuevas oportunidades de negocio.

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De acuerdo con la compañía, las organizaciones que lideran en 2026 son las que construyeron soluciones de datos que impactan directamente cómo opera y crece el negocio.

Con esta premisa, su modelo parte de algo básico: ordenar el caos. Al integrar datos que normalmente viven en sistemas separados, el sistema lo que hace es limpiarlos y los organiza para que las empresas puedan acceder a la información confiable y en tiempo real.

Y es a partir de ahí donde detecta fraudes y puede predecir la demanda de productos, hasta automatizar documentos o ajustar precios de manera inteligente.

Con modelos predictivos, asistentes virtuales y sistemas de IA generativa, la firma agiliza decisiones y optimiza operaciones.

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El impacto puede verse en distintos sectores: retailers que anticipan qué producto tendrá más ventas, bancos que detectan operaciones sospechosas antes de que ocurra un fraude o industrias capaces de prevenir fallas en sus procesos.

La automatización y el análisis de datos ayudan a reducir errores, eliminar tareas repetitivas y agilizar procesos internos.

Con operaciones más eficientes y datos organizados, las compañías tienen mayores posibilidades de adaptarse a nuevos retos económicos y tecnológicos, y construir una ventaja competitiva en un mercado cada vez más digital.

¿Y en tu organización cómo usan los datos? Para conocer más información sobre los casos de éxito de Bluetab entra a: https://latam.bluetab.net/bluetab-leverage-your-data/