Peso mexicano avanza frente al dólar en mercado atento a noticias sobre Oriente Medio

El peso mexicano se aprecia ante al dólar la mañana de este viernes. La divisa local gana terreno en un mercado que sigue las noticias de la guerra en Oriente Medio tras el anuncio de la suspensión de un encuentro entre Estados Unidos y negociadores iraníes.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.3153 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.3613 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para la moneda una ganancia de 4.60 centavos o de 0.27 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.4023 unidades y un nivel mínimo de 17.3105. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con una seis monedas, baja 0.05% a 100.80 unidades.

Suiza informó que la ronda de negociaciones para buscar un acuerdo que ayude a poner fin a la guerra de Estados Unidos con Irán no se realizará este viernes como estaba previsto, después de que ⁠el vicepresidente de Estados Unidos, JD ⁠Vance, canceló su viaje al país.

El presidente Donald Trump escribió en redes sociales que Irán es quien necesita del acuerdo y que le pidió la reunión con "desesperación". Irán canceló el encuentro tras nuevos ataques de Israel en Líbano. "Dejaremos correr los 60 días de la tregua", advirtió Trump.

"La cancelación del viaje del vicepresidente JD Vance a Suiza para reunirse con negociadores iraníes recordó a los operadores que el proceso diplomático sigue siendo frágil, moderando el apetito por riesgo", explicó Felipe Barragán, analista del broker Pepperstone.

Los mercados financieros estadounidenses permanecerán cerrados hoy por la conmemoración del Día de la Emancipación. La menor liquidez por el día de descanso limita la reacción de los operadores y se espera una jornada de relativa estabilidad para la moneda.