Pentágono requeriría 80,000 millones de dólares para cubrir costos de la guerra en Irán

El Departamento de Defensa de Estados Unidos necesita al menos 80,000 millones de dólares para cubrir los costos de la guerra con Irán, así como otros gastos no relacionados con la guerra, según dijo esta semana el subsecretario de Defensa, Stephen Feinberg, a los legisladores en una serie de llamadas telefónicas, según informó The Wall Street Journal, citando a personas conocedoras del asunto.

El periódico añadió que en los próximos días podría enviarse a los congresistas una solicitud de presupuesto suplementario completa que incluirá fondos para el Pentágono, así como para prioridades no relacionadas con la defensa, como la ayuda a la agricultura y la asistencia en caso de catástrofes.

Reuters no pudo verificar de inmediato la información. El Pentágono se negó a hacer comentarios. La Casa Blanca no estuvo disponible de inmediato para hacer declaraciones fuera del horario laboral cuando fue contactada por Reuters.

La guerra contra Irán ha costado unos 25,000 millones de dólares, según declaró en abril a Reuters un responsable del Pentágono, proporcionando así la primera estimación oficial de los costos de la guerra.

Sin embargo, el costo total del conflicto, que el presidente Donald Trump inició junto a Israel el 28 de febrero, sigue siendo una incógnita en el Capitolio, y una solicitud inicial de 200,000 millones de dólares para financiación adicional se topó con una fuerte oposición por parte de los legisladores.

El director de presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, declaró en una audiencia celebrada en abril ante la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Representantes que no disponía de ninguna estimación del costo de la guerra, al tiempo que defendió la solicitud de Trump de un presupuesto militar anual de 1.5 billones de dólares.

El presupuesto propuesto refleja las prioridades republicanas de cara a las elecciones de mitad de legislatura de noviembre, en las que el partido intentará mantener el control del Congreso, pero se enfrenta a una creciente inquietud entre los votantes por el aumento del costo de la vida, los elevados precios de la energía y la carga financiera que supone la guerra con Irán.