¿Qué ofertas incluye La Gran Escapada 2026? Desde vuelos y hoteles hasta experiencias comunitarias

La segunda edición de La Gran Escapada, El Buen Fin del Turismo, arrancó del 18 al 21 de junio con más de 114,000 experiencias turísticas y la participación de más de 6,500 establecimientos en todo el país. La iniciativa busca impulsar los viajes dentro de México mediante descuentos, promociones y paquetes especiales en destinos de las 32 entidades federativas.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este viernes, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que el programa contempla ofertas en diversos servicios turísticos y prevé generar una derrama económica superior a los 44,000 millones de pesos.

¿Qué ofertas se pueden encontrar en La Gran Escapada 2026?

De acuerdo con la Secretaría de Turismo y la plataforma oficial de La Gran Escapada, los viajeros podrán acceder a promociones en una amplia variedad de servicios y experiencias turísticas.

Entre las principales ofertas destacan:

Boletos de avión con tarifas preferenciales

Descuentos en hoteles, resorts y hospedajes

Promociones en restaurantes y experiencias gastronómicas

Transporte terrestre turístico

Balnearios y parques recreativos

Tours guiados y paquetes vacacionales

Rutas gastronómicas y culturales

Actividades de naturaleza y aventura

Experiencias de bienestar y turismo de romance

Turismo deportivo y de negocios

Recorridos en Pueblos Mágicos y destinos emblemáticos

Experiencias familiares y actividades recreativas

Además, la plataforma concentra promociones exclusivas de prestadores de servicios turísticos registrados, permitiendo a los usuarios comparar opciones y reservar viajes para cualquier época del año.

Experiencias comunitarias, la principal novedad de 2026

Una de las novedades de esta edición es la incorporación de experiencias comunitarias, una modalidad que busca acercar a los visitantes a proyectos turísticos desarrollados por comunidades locales, artesanos y pequeños prestadores de servicios.

Entre las actividades destacadas se encuentran recorridos para el avistamiento de luciérnagas en Tlaxcala, visitas a talleres artesanales y experiencias vinculadas con la cultura y tradiciones regionales.

La secretaria de Turismo explicó que esta incorporación busca que una mayor parte de la derrama económica llegue directamente a las comunidades y contribuya al desarrollo local.

Descuentos de hasta 35% y promociones especiales

Según informó la dependencia federal, los visitantes podrán encontrar descuentos de hasta 35% en servicios como vuelos, hospedaje, restaurantes, transporte terrestre, centros de convenciones y balnearios.

Asimismo, organismos empresariales y cámaras de comercio han señalado que algunos prestadores de servicios ofrecen promociones superiores en paquetes turísticos específicos, dependiendo del destino y la temporada de viaje.

Una plataforma para planear viajes durante todo el año

Aunque las promociones están disponibles del 18 al 21 de junio, las reservaciones realizadas durante este periodo podrán utilizarse posteriormente, lo que permite a los viajeros planear escapadas para vacaciones, fines de semana o temporadas de menor afluencia. La Gran Escapada también está abierta a turistas internacionales, quienes podrán aprovechar las ofertas para recorrer distintos destinos del país.

Con más de 114,000 experiencias disponibles, el programa busca consolidarse como el principal escaparate nacional de promociones turísticas y fomentar el consumo de servicios turísticos mexicanos mediante descuentos, paquetes y actividades para todos los perfiles de viajeros.