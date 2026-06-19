UNICEF lamenta la muerte de más de 260 niños en ataques israelíes en Gaza pese al alto el fuego

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha lamentado este viernes que más de 260 niños han muerto y más de 400 han resultado heridos en el marco de los bombardeos perpetrados por el Ejército israelí en la Franja de Gaza pese al alto el fuego en vigor desde el pasado mes de octubre.

"Desde que se anunció el alto el fuego en octubre de 2025, 265 niños y niñas palestinos han sido asesinados en Gaza. Se trata de una cifra estremecedora y devastadora. Durante un período que supuestamente debía estar caracterizado por la moderación y la protección, un niño o niña ha muerto cada día de media durante más de ocho meses", ha lamentado el portavoz de UNICEF, James Elder, durante una rueda de prensa celebrada en Ginebra.

Elder ha afirmado que el alto el fuego se ha convertido para los niños y niñas palestinos "en una ilusión cruel y mortal". "Seamos claros sobre lo que esto significa: estos niños no han muerto en zona de combate. Han muerto en sus hogares; en sus escuelas; mientras jugaban al fútbol; mientras pescaban. Han sido alcanzados por disparos, bombardeos y ataques de drones", ha dicho.

En este sentido, ha instado a manejar el debate no en torno a la eficacia del alto el fuego, sino en "la credibilidad de calificarlo como tal". "Esta semana, un niño de dos años ha muerto a tiros por las fuerzas israelíes; otro de 13 ha muerto dentro de su tienda de campaña; uno de cinco y su padre han muerto en un ataque israelí; y la lista continúa", ha detallado.

Por otro lado, ha confirmado que más de 400 niños han resultado heridos por los ataques. "Esta semana una niña de 12 años ha sido alcanzada en el pecho por munición disparada desde un arma montada en una grúa mientras se encontraba en su tienda", ha dicho, a la par que ha comentado que otro de tres "recibió un disparo en la cara procedente de un dron mientras estaba dentro de su casa".

Elder ha informado de que el personal sanitario está tratando "hemorragias cerebrales, lesiones graves en la cabeza, el tórax y el abdomen". "Para los niños y las niñas de Gaza, el miedo, la pérdida y la violencia se han vuelto tan constantes que el trauma ya no es un episodio en sus vidas, sino que está tejido en la propia esencia de su infancia. Literalmente, lo llevan en el cuerpo", ha dicho.

Así, ha asegurado que muchos tienen problemas para "comer, dormir y desarrollarse con normalidad". "Muchos viven en un estado de miedo y angustia tan intenso que tienen dificultades para alimentarse adecuadamente, lo que agrava aún más la desnutrición y los deja físicamente más débiles, además de emocionalmente marcados", ha indicado.

El portavoz de UNICEF ha recordado que todavía hay cientos de niños que necesitan ser evacuados para recibir atención médica en un contexto en el que las restricciones a los medicamentos están provocando "un mayor sufrimiento" a los heridos y un "riesgo más elevado de infecciones, complicaciones y nuevas amputaciones".

"El hecho de que los niños y niñas sigan muriendo a esta escala durante un alto el fuego debería alarmar a todos los gobiernos y a todas las instituciones que afirman defender el Derecho Internacional", ha dicho, recalcando que esto "es consecuencia de la falta de voluntad política".

"Cada día que pasa sin que se depuren responsabilidades transmite el mismo mensaje: se puede matar niños palestinos sin rendición de cuentas. Esto ya no es un fallo del sistema; se ha convertido en el sistema en sí", ha agregado Elder.

Ya son más de mil los muertos por ataques del Ejército de Israel contra el enclave desde la entrada en vigor en octubre de un alto el fuego al hilo del acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para resolver el conflicto, según el balance recogido por las autoridades de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).