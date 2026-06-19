Consumo de alimentos y bebidas en el Mundial elevaría 0.77% generación de residuos en México: ECOCE

La generación de residuos en México podría aumentar 0.77% durante la justa mundialista, por encima de lo que normalmente se genera en el país, debido a un mayor consumo de alimentos y bebidas, estimó ECOCE (Ecología y Compromiso Empresarial).

“Es una noticia buena porque no es mucho más (de lo que esperaríamos que se genere de residuos), pero es mala porque eso quiere decir que gestionamos un montón (de residuos)”, expuso Carla Gamboa, directora de Comunicación de la organización ambiental sin fines de lucro.

Destacó que la industria de bebidas y alimentos ha avanzado en materia de economía circular, aunque algunos materiales aún enfrentan retos de reciclaje.

ECOCE realizó el cálculo con base en información de generación de residuos reportada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Así como por las proyecciones de afluencia turística difundidas por las autoridades federales, por comportamientos en los eventos deportivos y por modelos de generación de residuos.

En mayo pasado, la Semarnat dio a conocer que en México se generan actualmente más de 139,000 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, equivalentes a llenar diez veces el Estadio Azteca cada día.

De este total, 40.15% corresponde a residuos orgánicos y 36.26% a materiales que pueden ser aprovechados.

Carla Gamboa informó que ha participado en operativos de recolección en eventos vinculados a la justa deportiva, donde ha recuperado 216 kilogramos de residuos reciclables, principalmente PET y aluminio.

“Desde febrero hemos estado en sedes a nivel nacional donde han habido actividades para aficionados”, indicó.

ECOCE también trabaja con los estadios para impulsar la clasificación de residuos desde el momento en que se generan, con el fin de facilitar su correcta gestión y reciclaje.

Gabriela Gamboa explicó que, durante los eventos para aficionados realizados en distintas sedes del país, ECOCE instala contenedores para separar los residuos y coordina su recolección con recicladores que forman parte de su red.

Detalló que los residuos recolectados son canalizados a recicladores que forman parte de la red de la asociación, con el objetivo de garantizar trazabilidad desde su origen hasta su destino final.

“Al concluir cada evento, los materiales son gestionados por recicladores que pertenecen y están en conexión con nuestra asociación, lo que nos permite cerciorarnos de que haya la trazabilidad de los residuos, sabiendo exactamente de dónde salen y a dónde llegan para que se gestionen de forma correcta”, acotó.

Recordó que su labor no es de acopio, sino de articulación del sistema de reciclaje entre industria, gobierno y recicladores.

En ese sentido, subrayó que la participación ciudadana es crucial para que los materiales reciclables efectivamente ingresen a la cadena. Indicó que, aunque existan infraestructura y procesos de reciclaje, la falta de separación adecuada puede impedir que los residuos sean recuperados.