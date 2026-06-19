Con innovación digital Morelos busca proyectar su riqueza turística

Difundir la riqueza cultural y turística de Morelos es uno de los objetivos de la plataforma visitmorelos.mx que recientemente fueanunciada por las autoridades del estado.

Con dicha herramienta se busca fortalecer la promoción de la entidad y posicionar al destino mediante tecnología, accesibilidad e inclusión.

Visit Morelos

En el marco de la presentación de la plataforma que se llevó a cabo en el Centro Cultural Teopanzolco (CCT), la gobernadora del estado de Morelos, Margarita González Saravia, destacó que este nuevo portal permitirá mostrar la diversidad de experiencias que ofrece Morelos y fortalecer el sentido de pertenencia en torno a la marca “Morelos, La Primavera de México”.

Asimismo, indicó que esta herramienta será una puerta de entrada para quienes desean explorar la riqueza natural, cultural, gastronómica y recreativa del estado.

“Tenemos diversos segmentos de mercado que ahora van a estar en esta página. También es muy importante que nos apropiemos de la marca turística ‘Morelos, La Primavera de México’, y que cada una y uno de los prestadores de servicios se comprometan a apoyarla para que los turistas y visitantes también se apropien de ella”, expresó.

Durante la presentación también estuvo presente, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora quien señaló que esta acción forma parte de los pilares de una promoción estratégica nacional y destacó que la digitalización permitirá fortalecer la comercialización directa de los servicios turísticos.

A su intervención, el secretario de Turismo de Morelos, Daniel F Altafi Valladares, indicó que con la plataforma es una oportunidad para generar mayor afluencia de visitantes, incrementar la derrama económica aprovechando las herramientas tecnológicas.

Resaltó que el sector empresarial es un aliado fundamental para consolidar el crecimiento de la actividad turística y generar una mayor derrama económica en beneficio de las familias morelenses.

De acuerdo con Altafi Valladares la plataforma visitmorelos.mx cuenta con navegación intuitiva, contenidos organizados por intereses de viaje y herramientas que permitirán a las y los visitantes planear de manera ágil su estancia en la entidad. Asimismo, incorpora funciones de accesibilidad y contempla el desarrollo de nuevas herramientas para fortalecer la inclusión de personas con discapacidad.

Además, la nueva herramienta permitirá a prestadores de servicios turísticos administrar perfiles propios y fortalecer su promoción mediante un buscador dinámico que facilitará el contacto directo con potenciales visitantes.

Ixti, lugar en Huitzilac, Morelos

Otro de los objetivos de la plataforma en posicionar a Morelos con un destino único en el turismo comunitario. Y es Ixti, ubicado en las montañas de Huitzilac, una prueba de ello, con su oferta gastronómica y cultural.

Ixti es una empresa familiar 100% morelense que busca la revalorización del uso de la planta del maguey y el trabajo en el campo atrayendo a turistas nacionales e internacionales a conocer su entorno a través de recorridos guiados que buscan conectarte con la naturaleza, mientras bebes aguamiel directamente del corazón de maguey.

La familia encabeza por Mauro Acosta y artesanos locales son quienes encabezan los recorridos por la siembra y brindan una amplia explicación acerca del proceso milenario. El lugar también cuenta con su propio restaurante que ofrece comida típica mexicana, varios de sus platillos tienen como sabor central el pulque.

IxtiCortesía

El aguamiel, pulque, jarabe de maguey, jabones y bálsamos labiales a base de jarabe de maguey, sazonadores son otros de los productos que también se pueden encontrar en la región.