Marchas hoy 29 de julio en la CDMX: Calles afectadas, horarios y eventos que complicarán el tránsito

Este miércoles 29 de julio habrá marchas, concentraciones, rodadas y eventos deportivos y culturales en distintos puntos de la Ciudad de México, por lo que algunas vialidades podrían registrar afectaciones.

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), durante la jornada se tienen previstas 11 concentraciones, cuatro rodadas ciclistas y 15 eventos de esparcimiento, principalmente en alcaldías como Miguel Hidalgo, Coyoacán, Iztapalapa, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Cuajimalpa y Álvaro Obregón.

Si tienes actividades programadas, toma en cuenta los siguientes horarios y zonas para planear tu recorrido.

¿Dónde habrá marchas y concentraciones hoy?

A las 9:00 horas, integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados se concentrarán frente a la Torre Ejecutiva de Pemex, en Bahía de San Hipólito, alcaldía Miguel Hidalgo. La movilización podría afectar Marina Nacional, Circuito Interior, Calzada General Mariano Escobedo y calles cercanas.

A las 10:00 horas, agricultores provenientes de Ajacuba, Hidalgo, acudirán a las instalaciones de Conagua, en Insurgentes Sur, Coyoacán, para solicitar garantías de agua para riego. Se recomienda anticipar el paso por Insurgentes Sur, Eje 10 Sur, Copilco y Ciudad Universitaria.

Media hora después, a las 10:30 horas, la colectiva Resistencia Feminista, Vida para Todas se presentará en el Reclusorio Femenil de Santa Martha Acatitla. La concentración podría generar complicaciones en Ermita Iztapalapa y avenida República Federal.

Por la tarde también habrá movilizaciones. A las 14:30 horas, usuarios de energía eléctrica se concentrarán en Insurgentes Centro, en la colonia Tabacalera.

A las 16:00 horas, vecinos de Xoco protestarán contra megaproyectos comerciales e inmobiliarios y pedirán atención al desabasto de agua. Las afectaciones podrían presentarse en avenida México Coyoacán, Real de Mayorazgo y Popocatépetl.

A la misma hora, trabajadores de la Ciudad de México se manifestarán frente a la Secretaría de la Contraloría General, en Arcos de Belén. El tránsito podría complicarse en Eje Central, avenida Chapultepec y Balderas.

A las 17:00 horas, habitantes de la colonia Cove acudirán al CETRAM Observatorio para reclamar atención a afectaciones relacionadas con la construcción de la Línea 12. Se recomienda evitar Río Tacubaya, Sur 122 y Camino Real a Toluca.

Finalmente, a las 20:00 horas, vecinos del Multifamiliar Tlalpan se reunirán en el Foro Cultural El Caracol para solicitar mayor seguridad. La concentración podría afectar calzada de Tlalpan.

Rodadas y eventos también podrían generar tráfico

Desde las 6:00 y 6:15 horas se realizarán rodadas ciclistas desde la colonia Roma Norte hacia zonas de Cuajimalpa y Miguel Hidalgo. A las 20:15 horas, otra rodada partirá de Iztapalapa hacia La Herradura, en Huixquilucan.

Por la noche, el partido entre Leones de Yucatán y Diablos Rojos del México, a las 19:30 horas en el estadio Alfredo Harp Helú, podría incrementar el tránsito en Viaducto Río de la Piedad, Añil, Churubusco y Eje 3 Sur.

A las 20:30 horas, el Ballet Folklórico de México se presentará en Bellas Artes, por lo que se espera mayor afluencia en Eje Central, avenida Juárez, Hidalgo y calles del Centro Histórico.

¿Lloverá hoy en CDMX?

La temperatura se ubicará entre 23 y 24 grados, con posibilidad de lluvia entre las 14:00 y las 21:00 horas. Las precipitaciones podrían provocar encharcamientos, inundaciones y reducción de visibilidad.

Por ello, se recomienda salir con anticipación, revisar las condiciones del tránsito y considerar rutas alternas antes de iniciar cualquier recorrido por la capital.