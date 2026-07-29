Chirey ya ha vendido más de 20 millones de unidades a nivel global

Las marcas de autos chinas se expanden por el mundo a un ritmo acelerado y prueba de ello la acaba de dar Chirey —Chery en su nomenclatura internacional—: el pasado 25 de julio de 2026 entregó su unidad 20 millones a nivel global.

29 años para llegar a los 20 millones

Chery Fulwin 1999

Destaca el tiempo que le tomó a la marca alcanzar esa meta: hace 29 años, en 1997, comenzó a desarrollar sus primeros autos. Y en las últimas décadas fue de las primeras firmas chinas en impulsar el desarrollo de vehículos electrificados, la palanca que hoy sostiene su crecimiento.

Entre sus hitos figura el de 2007, cuando se convirtió en la primera marca china en acumular un millón de autos vendidos.

El auto número 20 millones es un eléctrico

Chery Fulwin A9

No fue una elección casual: la unidad 20 millones es un Fulwin A9, un sedán 100 % eléctrico. El nombre es el mismo del primer modelo que Chery lanzó en 1997, que además fue su primera exportación. El grupo cerró el círculo de manera deliberada, sustituyendo un compacto de gasolina de los noventa por un eléctrico de gama alta.

La exportación es el verdadero motor

Planta de Chery en Wuhu, China

La marca tiene presencia en más de 130 países, donde se reparten casi siete millones de usuarios fuera de China, cerca del 35 % de esos 20 millones de autos vendidos.

El dato más contundente está en el ritmo reciente: solo durante el primer semestre de 2026, Chery exportó 943,800 vehículos, un alza interanual de 71.5 %. En ese periodo encadenó cuatro récords mensuales consecutivos de exportación entre las marcas chinas, a un ritmo equivalente a un vehículo embarcado al extranjero cada 17 segundos.

Europa es el caso más llamativo: entre enero y junio colocó ahí 174,000 unidades, más de 212 % por encima del mismo periodo de 2025. En conjunto, el grupo vendió 1.36 millones de vehículos en el semestre, con las ventas de energías nuevas creciendo 32.3 %. Su meta para todo 2026 es de 3.2 millones de unidades.

El grupo Chery opera hoy varias marcas —entre ellas Chery, Exeed, Omoda, Jaecoo, Luxeed, iCaur y Lepas—, participa en el desarrollo de baterías propias y cubre prácticamente todo el espectro de propulsión: combustión, híbridos, híbridos enchufables, eléctricos y eléctricos de rango extendido. Además ya entró al negocio de la robótica a través de su división AiMOGA.

Chirey en México: de la expansión a la consolidación

En México la incursión de Chirey fue agresiva y recientemente tuvo que ajustar su estrategia para corregir errores de ejecución. La marca planea mejorar su imagen, ofrecer productos más adaptados al mercado local y seguir cimentándose en el país.