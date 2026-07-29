México pide ser excluido de aranceles sobre "exceso de capacidad" para cerrar acuerdos en el T-MEC: Ebrard

México pedirá al gobierno estadounidense ser excluido de los aranceles de la Sección 301 sobre “exceso de capacidad” para poder cerrar acuerdos parciales relacionados con la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), afirmó Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

Estados Unidos impuso desde el pasado viernes aranceles de entre 10% y 12.5% a 60 economías (incluido México con 10%) como resultado de una investigación que busca combatir el trabajo forzoso.

Las nuevas medidas tienen como objetivo sustituir el arancel global temporal de 10% impuesto por el presidente Donald Trump, el cual venció a primera hora del mismo viernes.

Trump había establecido esta última tarifa de manera temporal en febrero, después de que la Corte Suprema anulara la mayor parte de sus aranceles globales.

Pero México quedó excluido del nuevo arancel de 10% con respecto a los productos que cumplan con las reglas del T-MEC.

Como parte de otra investigación en la incluyó también a México, sobre el exceso de capacidad, Estados Unidos busca ahora determinar si 16 socios comerciales “presentan un exceso estructural de capacidad y producción en diversos sectores manufactureros”.

Simultáneamente, México ha realizado tres rondas de negociaciones con Estados Unidos sobre la revisión del T-MEC, la última del 21 al 23 de julio, y se ha programado una cuarta para septiembre próximo.

“¿Qué es lo que podemos resumir de la ronda que acaba de suceder? Bueno, concluyendo la ronda, publicaron lo de la 301 y ves que México no sufrió modificación en esa posición preferencial. Ahora tenemos que mantener lo mismo con miras a septiembre”, dijo Ebrard este miércoles al participar en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

“La ronda de septiembre en Washington va a ser sumamente importante para mantener la mejor posición posible respecto a todos los demás países. Entonces estamos negociando sobre la base de que somos el país que más le compra a Estados Unidos. Somos su principal exportador y somos su socio número uno”, anticipó Ebrard.

Los 16 socios comerciales investigados son China, la Unión Europea, Singapur, Suiza, Noruega, Indonesia, Malasia, Camboya, Tailandia, Corea, Vietnam, Taiwán, Bangladesh, México, Japón e India.

“México ha logrado una posición preferencial y eso lo puedes observar comparando qué es lo que nosotros estamos plantando de aranceles respecto a lo que otros países están teniendo que pagar”, dijo Ebrard.

México es el primer socio de Estados Unidos en el comercio de productos, ubicándose en la primera posición tanto como proveedor como mercado de destino.

“México es el país que tiene el mayor volumen de exportación de Estados Unidos y no tienes aranceles más o menos en el 85% aproximadamente de lo que exportas. A esta dualidad le agregaría un tercer punto: México es el principal comprador de Estados Unidos”, justificó Ebrard.