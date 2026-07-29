Mazda México lanza SMMART Mobility, su estrategia de movilidad sostenible con vehículos híbridos y eléctricos

La transición hacia la movilidad sostenible no seguirá una sola ruta. Bajo esa premisa, Mazda de México lanzó SMMART Mobility, una estrategia que prioriza la diversificación tecnológica para responder a las distintas condiciones de los mercados y acelerar la reducción de emisiones sin depender únicamente de la electrificación.

La iniciativa parte de una premisa: la transición hacia una movilidad más limpia no ocurrirá al mismo ritmo en todos los países.

En el caso de México, donde la infraestructura para la electromovilidad aún se encuentra en desarrollo y los motores de combustión siguen siendo predominantes entre los consumidores, la armadora considera que la mejor ruta es ofrecer diversas alternativas tecnológicas.

Branded Content

Como parte de esta visión, la compañía anunció que durante 2026 incorporará al mercado mexicano la Mazda CX-90 PHEV, su primer vehículo híbrido conectable en el país, como el inicio de una oferta que integrará más modelos con tecnologías híbridas. La estrategia, sin embargo, no contempla sustituir por completo los motores de combustión, sino ofrecer la tecnología más adecuada según las necesidades del usuario y la infraestructura disponible.

El concepto SMMART Mobility responde a las siglas de Sustainable, Mutable, Multisolution, Agile, Reliable y Technology. Bajo este enfoque, Mazda busca combinar sostenibilidad, capacidad de adaptación, diversidad tecnológica, agilidad, confiabilidad e innovación para responder a un mercado en constante transformación.

Entre sus objetivos globales se encuentra reducir en 50% las emisiones de carbono para 2030 y alcanzar la neutralidad de carbono en 2050, tanto en el ciclo de vida de sus vehículos como en su cadena de suministro.

Branded Content

La estrategia contempla un portafolio con múltiples opciones de motorización, desde motores de combustión de alta eficiencia, tecnologías mild hybrid, híbridas conectables (PHEV), modelos de autonomía extendida y vehículos totalmente eléctricos.

De acuerdo con la empresa, esta diversidad permitirá atender distintos perfiles de consumidores sin comprometer la experiencia de manejo, uno de los atributos que la marca busca preservar.

Además de ampliar su oferta de productos, Mazda impulsa proyectos tecnológicos enfocados en la descarbonización. Uno de ellos es el sistema Mazda Mobile Carbon Capture, actualmente en fase de pruebas durante competencias de resistencia en Japón.

La tecnología utiliza zeolita para capturar el dióxido de carbono generado por la combustión, comprimirlo y almacenarlo. En las pruebas más recientes logró capturar 804 gramos de CO₂ durante una carrera de 24 horas, casi diez veces más que el resultado obtenido anteriormente, lo que demuestra avances en el desarrollo de soluciones para reducir la huella de carbono de los vehículos.

Branded Content

La compañía también desarrolla un programa piloto para descarbonizar su logística mediante el uso de biodiésel elaborado a partir de aceite de cocina reciclado en los tráileres que transportan vehículos desde su planta de Hofu, Japón. El proyecto permanecerá en evaluación hasta finales de 2026.

Con SMMART Mobility, Mazda busca posicionarse en un segmento donde la transición energética no dependa exclusivamente de la electrificación, sino de una combinación de tecnologías que responda a las condiciones económicas, de infraestructura y de adopción de cada mercado.

En ese sentido, la firma apuesta por una estrategia de movilidad flexible que combine innovación, sostenibilidad y adaptación para avanzar hacia la neutralidad de carbono sin perder de vista la realidad de mercados como el mexicano.