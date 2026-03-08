Marcha 8M: recomendaciones si asistirás

Las mujeres tomarán las calles de Ciudad de México este domingo 8 de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y exigir justicia, igualdad de derechos y el fin de la violencia machista.

La marcha partirá desde distintos puntos hacia el Zócalo capitalino, pero el principal será en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, en avenida Paseo de la Reforma.

Ante la magnitud de esta movilización, autoridades capitalinas, colectivas feministas y diversas organizaciones han emitido una serie de recomendaciones para quienes planean asistir de manera segura, organizada y consciente durante toda la jornada.

Conoce la ruta, horario y puntos clave

La marcha de 8M 2026 recorrerá avenidas principales; para quienes asistan, es útil conocer estos puntos. Es importante que tengas un plan de transporte antes y después de la movilización.

Las avenidas y calles cerradas a partir de las 11:30 horas son: Avenida Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Avenida 5 de Mayo, Avenida de la República, Intersección entre Insurgentes y Reforma; también Eje Central, pero parcialmente; en tanto, las alternativas viales son Avenida Circuito Interior, Avenida Chapultepec y Avenida Congreso de la Unión.

Se recomienda llegar con anticipación y ubicarse en el contingente con el que se sienta identificada cada persona, lo que ayuda a integrarse al movimiento de manera segura y con sentido colectivo.

Seguridad personal y equipo básico

Para garantizar un trayecto lo más cómodo y seguro posible, se recomienda lo siguiente:

Usar ropa y calzado cómodos , preferentemente que permitan caminar distancias largas sin fatiga.

, preferentemente que permitan caminar distancias largas sin fatiga. Llevar agua, snacks y protector solar , especialmente si el clima es caluroso o la caminata es prolongada.

, especialmente si el clima es caluroso o la caminata es prolongada. Portar identificación oficial y un número de emergencia escrito en la piel o en un papel.

escrito en la piel o en un papel. Llevar tu teléfono celular completamente cargado y, de ser posible, un cargador portátil.

y, de ser posible, un cargador portátil. Evitar mochilas voluminosas o elementos que dificulten la movilidad, así como no llevar objetos punzocortantes o de vidrio.

Las colectivas que participan en la organización alientan a ir en grupos o con amigas, y a establecer puntos de encuentro en caso de que alguien se separe. Además, recomiendan no marchar sola en espacios amplios o sin organización, y seguir las indicaciones del contingente al que se haya unido, especialmente si se trata de equipos de seguridad o brigadas voluntarias.