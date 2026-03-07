Marcha 8M: ruta, horarios y detalles que debes saber

Este domingo 8 de marzo de 2026, mujeres y colectivos feministas se darán cita en la Ciudad de México para la tradicional Marcha del 8M, una movilización que forma parte de las actividades por el Día Internacional de la Mujer y que exige justicia, igualdad y el fin de la violencia de género en el país.

El movimiento, que cada año cobra mayor relevancia, convoca a mujeres de todas las edades a ocupar las calles del centro de la capital en diferentes puntos, con un horario previsto para reunirse a las 11:30 horas para iniciar formalmente la movilización alrededor de las 12:00 del día.

Puntos de reunión

Los grupos participantes se darán cita en varias zonas clave:

Glorieta de las Mujeres que Luchan .

Ángel de la Independencia .

Fuente de la Diana Cazadora .

Monumento a la Revolución .

Monumento a la Madre .

Cada agrupación representa diferentes causas: desde familiares de víctimas de feminicidio y desapariciones, hasta colectivas universitarias, mujeres con infancias, organizaciones sindicales y de la sociedad civil, entre otras.

Ruta de la movilización

La marcha avanzará por algunas de las principales avenidas del centro de la ciudad hasta concluir en el Zócalo de la Ciudad de México, donde se espera que se realicen pronunciamientos, consignas y actividades simbólicas.

Paseo de la Reforma .

Avenida Juárez .

Cruce por Eje Central Lázaro Cárdenas .

Calle 5 de Mayo .

Autoridades advirtieron de posibles cierres viales y desvíos en avenidas principales para garantizar la seguridad de los participantes y de las personas que transitan por la zona.

Operativo y recomendaciones

Ante la magnitud de la movilización, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX anunció un operativo especial en apoyo de la marcha, que contempla el despliegue de alrededor de 400 mujeres policías quienes acompañarán la caminata con la intención de responder a posibles riesgos sin obstaculizar la expresión de las manifestantes.

Si planeas asistir sigue las siguientes recomendaciones: