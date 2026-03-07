Marcha 8M: ¿Por qué se celebra el Día Internacional de la Mujer?

Este domingo 8 de marzo, miles de mujeres se darán cita en diferentes ciudades del país para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y participar en una marcha que se ha convertido en un símbolo de lucha contra la violencia de género, la desigualdad laboral, la impunidad y una oportunidad para exigir justicia y derechos plenos.

En la Ciudad de México, las concentraciones saldrán temprano de puntos emblemáticos como el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución y la Diana Cazadora con rumbo al Zócalo capitalino.

Colectivos civiles y organizaciones feministas convocaron a concentraciones y actividades para visibilizar los problemas estructurales que enfrentan las mexicanas, desde la violencia machista hasta las brechas salariales y la discriminación social.

Las marchas no sólo recorren avenidas y plazas públicas, sino que son una forma para compartir consignas, testimonios y exigencias que buscan transformar las condiciones de vida de mujeres y niñas.

¿Por qué se conmemora el 8 de marzo?

La conmemoración del 8 de marzo tiene raíces en las luchas de las mujeres por mejores condiciones laborales y derechos políticos a principios del siglo XX, en un contexto de profundas desigualdades sociales y laborales que afectaban a las mujeres, especialmente a las trabajadoras de fábricas y talleres textiles.

El 8 de marzo de 1908, en Nueva York, Estados Unidos, 15,000 trabajadoras textiles protestaron en las calles para exigir la reducción de la jornada laboral a 10 horas, condiciones dignas en su empleo, el fin del trabajo infantil y el derecho al voto.

La idea de dedicar un día internacional a las mujeres surgió durante la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en 1910, cuando activistas como Clara Zetkin propusieron dedicar una fecha para promover la igualdad y visibilizar las demandas femeninas.

Con el paso de los años, el 8 de marzo se consolidó como una fecha de protesta y reivindicación. En 1975, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció oficialmente el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, invitando a los países a conmemorar esta jornada en favor de los derechos de las mujeres y la paz mundial.

Este día recuerda no sólo las luchas históricas por la igualdad política y económica, como el derecho al voto o a condiciones laborales dignas, sino también la resistencia continua ante la violencia y la discriminación. Aunque hay avances en muchos frentes, las movilizaciones del 8M evidencian que todavía existen desafíos por superar para garantizar plena igualdad de género.