Kimberly-Clark de México coloca 10,000 millones de pesos en certificados bursátiles

Kimberly-Clark de México colocó 10,000 millones ⁠de pesos (unos 590 millones de dólares) en certificados bursátiles mediante ⁠una operación dividida ⁠en dos emisiones, informó este lunes la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La empresa emitió KIMBER 26 por 8,000 millones de pesos con vencimiento en febrero de 2038, a un plazo de 12 años, y KIMBER 26-2 por 2,000 millones de pesos, con vencimiento en octubre de 2028 y un plazo de 2.6 años.

Ambas emisiones recibieron las máximas calificaciones en la escala nacional: "mxAAA" por S&P Global Ratings y "AAA(mex)" por Fitch ⁠México.

La colocación fue ⁠liderada por ⁠HSBC Casa de Bolsa, Casa de Bolsa ⁠Santander y Scotia Inverlat Casa de Bolsa.

Kimberly-Clark de México, listada en la BMV desde hace más de seis décadas, fabrica y comercializa productos de consumo como papel ⁠higiénico, servilletas, pañuelos faciales y toallas.