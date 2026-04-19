Lluvias y descenso de temperaturas; conoce el clima para comenzar la semana

La semana comenzará con la extensión del Frente Frío número 45, el cual tiene características de estacionario sobre el Golfo de México, además de interactuar con un canal de baja presión en el sureste del territorio nacional. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), esto es lo que causará en las siguientes entidades:

lluvias puntuales fuertes: Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Chubascos: Campeche y Quintana Roo.

Lluvias aisladas: Yucatán.

Asimismo, la masa de aire polar que se encuentra asociada al frente modificará sus características térmicas; esto significa que favorecerá el ascenso gradual de las temperaturas en el norte, centro y oriente de la República Mexicana, manteniendo aún ambiente frío a templado en el noreste.

Habrá viento de componente norte con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, y de 30 a 50 km/h en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, aunque la previsión es que Frente Frío número 45 deje de afectar a México al final del día.

Además, un fuerte campo divergente en altura y el persistente ingreso de humedad del océano Pacífico, provocarán lluvias puntuales muy fuertes, fuertes y aisladas con descargas eléctricas y la posible caída de granizo. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor en diferentes entidades.

¿Cuáles serán los efectos?

Los sistemas meteorológicos antes mencionados causarán diferentes efectos en los estados, aunque las lluvias fuertes y muy fuertes podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, aumentar los niveles de ríos y arroyos, causar deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

En tanto, las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en : M ichoacán (noroeste, centro y noreste), Guanajuato (sur y sureste) y Estado de México (oeste, centro y suroeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en : Jalisco (este y sureste), Querétaro (sur), Ciudad de México (oeste), Morelos (sur), Guerrero (norte, centro y sureste), Oaxaca (suroeste y norte), Veracruz (centro y sur), Tabasco (oeste y sur) y Chiapas (norte y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en : Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Campeche y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) en : Durango, Nayarit y Yucatán.

Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en : istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); y con rachas de 30 a 50 km/h en : Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en : Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en : costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en : costas de Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C en : Durango (noroeste), Sinaloa (centro), Nayarit (norte) y Guerrero (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C en : Baja California (noreste), Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua (suroeste), Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C en : Baja California Sur (sur), Coahuila (suroeste), Zacatecas (sur), Estado de México (suroeste), Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes en : zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla.