Lluvias, granizo y calor: así estará el clima este fin de semana previo al regreso a clases

Antes del regreso a clases, el clima pondrá a prueba a varias regiones del país, ya que se esperan lluvias con granizo, vientos fuertes y posibles tormentas en el centro y norte, mientras el calor extremo no da tregua en estados del occidente y sur.

De acuerdo con el del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), diversos sistemas atmosféricos estarán interactuando entre viernes y domingo, generando condiciones inestables en amplias regiones del territorio.

¿Qué sistemas meteorológicos predominarán?

Durante el fin de semana, los principales fenómenos que influirán en el clima son:

Vaguada en altura y corriente en chorro subtropical, que favorecerán lluvias, vientos fuertes y descenso de temperatura, principalmente en el noroeste.

Canales de baja presión en el interior del país, combinados con humedad del Pacífico y Golfo de México, responsables de lluvias con descargas eléctricas y granizo en el centro, oriente y sur.

Línea seca en el norte, que provocará tormentas fuertes, ráfagas intensas de viento e incluso posible formación de torbellinos.

Nuevo frente frío (domingo), que ingresará por el noroeste y reforzará el descenso de temperatura y los vientos.

Onda de calor, que continuará afectando el occidente y sur del país. Estados con lluvias y tormentas este fin de semana

Las precipitaciones más relevantes se concentrarán en:

Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Veracruz y Oaxaca.

Chubascos (5 a 25 mm): Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Chihuahua, entre otros.

Lluvias con granizo y descargas eléctricas:

Principalmente en el noreste, centro y sur del país, incluido el Valle de México.

Además, en el norte, especialmente en Chihuahua y Coahuila, no se descarta la formación de torbellinos por la interacción de la línea seca con otros sistemas.

Vientos fuertes y descenso de temperatura

El fin de semana también estará acompañado de rachas intensas de viento:

Hasta 70 km/h en el norte y noreste.

Posibles tolvaneras en estados como Chihuahua, Sonora y Coahuila.

Evento de “Norte” en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Estas condiciones podrían provocar caída de árboles, anuncios y afectaciones en vialidades.

Persistirá la onda de calor en estos estados

A pesar de las lluvias, el calor seguirá presente en buena parte del país:

Temperaturas de 40 a 45 grados: Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

De 35 a 40 grados: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Campeche y Yucatán.

Las zonas más afectadas serán el occidente y sur, donde la onda de calor se mantendrá durante todo el fin de semana.

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Para la Ciudad de México y el Estado de México se prevén:

-Chubascos y lluvias puntuales, principalmente por la tarde y noche.

-Posible caída de granizo.

-Rachas de viento de hasta 50 km/h

Estas condiciones podrían generar encharcamientos y afectaciones en el regreso a clases, por lo que se recomienda tomar previsiones.

Recomendaciones ante el clima del fin de semana

El SMN advierte que las lluvias podrían provocar:

Incremento en niveles de ríos y arroyos

Encharcamientos e inundaciones

Deslaves en zonas montañosas

Además, el viento fuerte podría causar daños en estructuras ligeras.