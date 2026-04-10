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Lluvias, granizo y calor: así estará el clima este fin de semana previo al regreso a clases
Entre lluvias intensas, rachas de viento y temperaturas que superarán los 40 grados, México enfrentará un fin de semana de contrastes climáticos justo antes del regreso a clases, con afectaciones previstas en buena parte del territorio.
Antes del regreso a clases, el clima pondrá a prueba a varias regiones del país, ya que se esperan lluvias con granizo, vientos fuertes y posibles tormentas en el centro y norte, mientras el calor extremo no da tregua en estados del occidente y sur.
De acuerdo con el del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), diversos sistemas atmosféricos estarán interactuando entre viernes y domingo, generando condiciones inestables en amplias regiones del territorio.
¿Qué sistemas meteorológicos predominarán?
Durante el fin de semana, los principales fenómenos que influirán en el clima son:
Vaguada en altura y corriente en chorro subtropical, que favorecerán lluvias, vientos fuertes y descenso de temperatura, principalmente en el noroeste.
Canales de baja presión en el interior del país, combinados con humedad del Pacífico y Golfo de México, responsables de lluvias con descargas eléctricas y granizo en el centro, oriente y sur.
Línea seca en el norte, que provocará tormentas fuertes, ráfagas intensas de viento e incluso posible formación de torbellinos.
Nuevo frente frío (domingo), que ingresará por el noroeste y reforzará el descenso de temperatura y los vientos.
Onda de calor, que continuará afectando el occidente y sur del país. Estados con lluvias y tormentas este fin de semana
Las precipitaciones más relevantes se concentrarán en:
Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Veracruz y Oaxaca.
Chubascos (5 a 25 mm): Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Chihuahua, entre otros.
Lluvias con granizo y descargas eléctricas:
Principalmente en el noreste, centro y sur del país, incluido el Valle de México.
Además, en el norte, especialmente en Chihuahua y Coahuila, no se descarta la formación de torbellinos por la interacción de la línea seca con otros sistemas.
Vientos fuertes y descenso de temperatura
El fin de semana también estará acompañado de rachas intensas de viento:
Hasta 70 km/h en el norte y noreste.
Estas condiciones podrían provocar caída de árboles, anuncios y afectaciones en vialidades.
Persistirá la onda de calor en estos estados
A pesar de las lluvias, el calor seguirá presente en buena parte del país:
Temperaturas de 40 a 45 grados: Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
De 35 a 40 grados: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Campeche y Yucatán.
Las zonas más afectadas serán el occidente y sur, donde la onda de calor se mantendrá durante todo el fin de semana.
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
Para la Ciudad de México y el Estado de México se prevén:
-Chubascos y lluvias puntuales, principalmente por la tarde y noche.
-Posible caída de granizo.
-Rachas de viento de hasta 50 km/h
Estas condiciones podrían generar encharcamientos y afectaciones en el regreso a clases, por lo que se recomienda tomar previsiones.
Recomendaciones ante el clima del fin de semana
El SMN advierte que las lluvias podrían provocar:
Además, el viento fuerte podría causar daños en estructuras ligeras.