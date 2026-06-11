Respiro para Trump: Corte de apelaciones le permite mantener su arancel global del 10%

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos extendió el jueves la suspensión de un fallo que había declarado ilegal el arancel global del 10% impuesto por el presidente Donald Trump, lo que permite al gobierno aplicar el gravamen mientras se desarrolla su impugnación.

Trump impuso la tarifa aduanera temporal del 10% en febrero poco después de que la Corte Suprema anulara la gran mayoría de sus aranceles generales.

La decisión de la Corte supuso un revés para el mandatario, que convirtió esos gravámenes en un emblema de la política económica de su segundo mandato.

En mayo, el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos prohibió que los aranceles se aplicaran a un pequeño grupo de demandantes, lo que llevó al gobierno de Trump a presentar un recurso.

Desde entonces, el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos concedió una suspensión temporal de la orden del Tribunal de Comercio, la cual extendió el jueves.

Al anunciar su decisión, el tribunal de apelaciones señaló que "el gobierno federal ha demostrado suficientemente que probablemente tendrá éxito sobre el fondo del asunto", entre otros factores.

El gravamen del 10%, impuesto en virtud de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, está previsto que expire a finales de julio, a menos que el Congreso lo prorrogue.

El gobierno de Trump ha iniciado gestiones para implementar para esa fecha nuevos aranceles más duraderos.