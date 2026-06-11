Fracasa en París la subasta del primer bolso en cuero hecho con células de T-Rex

Un bolso de cuero reconstruido a partir de células de "Tyrannosaurus rex" no pudo subastarse este jueves en París porque el precio propuesto era muy inferior a la estimación.

Con un precio de salida de 100,000 euros por la casa de subastas Giquello, esta "pieza única" no alcanzó más de 150,000 euros durante la venta, a pesar de haber sido valorada en 300,000 euros.

Presentado hace unos meses en Ámsterdam, este bolso se creó a partir de restos de colágeno hallados en el fémur de un T-Rex en Montana, Estados Unidos, hace 25 años.

La casa de subastas Drouot lo definió como "un objeto sin precedentes en la historia del lujo" y de una "proeza científica" que permite crear cuero "sin recurrir en absoluto a la ganadería".

"El cuero celular abre una nueva vía: la de una exclusividad que ya no se basa en la extracción ni en la ganadería intensiva", añade.

Este material es distinto del cuero vegano, fabricado a partir de plástico.

"Aquí partimos de un cultivo celular, así que es piel al 100%. ¡Y al mismo tiempo procede de un animal que desapareció hace 67 millones de años!", asegura Iacopo Briano, experto en paleontología.