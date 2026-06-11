Venezuela y Shell sellan 5 acuerdos energéticos, incluido el estratégico campo de gas Loran

Venezuela firmó el jueves cinco acuerdos con la empresa energética británica Shell SHEL.L para avanzar en proyectos de petróleo y gas, incluida la participación de la compañía en el codiciado yacimiento de gas costa afuera Loran fronterizo con Trinidad y Tobago, que cuenta con reservas de 7 billones de pies cúbicos, informó el Gobierno en un comunicado.

El país ya había suscrito acuerdos preliminares para algunos de estos proyectos a principios de año con Shell; una de las pocas compañías extranjeras que está aprovechando tempranamente las nuevas oportunidades de inversión energética en el país tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

En esta ocasión, se concretó la participación de Shell en Loran —un yacimiento que se extiende hacia aguas de Trinidad y Tobago— y se acordó una alianza técnica que autoriza la adquisición de suministros y la ampliación de la producción en campos petroleros del norte del estado Monagas, además de un pacto separado para la adquisición de equipos y repuestos destinados a reducir la quema de gas.

"A través del impulso de esta primera etapa operativa, el país busca potenciarse como exportador de gas, empleando sus vastas reservas de hidrocarburos como parte de la solución a la situación energética internacional. El Campo Loran es un activo de gas natural no asociado que posee 7 yacimientos, de los cuales 6 son transfronterizos con la República de Trinidad y Tobago", dijo el Gobierno.

La británica BP BP.L también tiene interés en participar en el yacimiento de gas Loran y en el proyecto vecino de gas costa afuera Cocuina-Manakin, conforme a acuerdos separados firmados con el gobierno venezolano en abril.