CDMX y Valle de México iniciarán el lunes 06 de abril con madrugada helada, y en el día calor y chubascos

El frente frío número 43 y su masa de aire polar continuarán causando estragos al iniciar la segunda semana de abril, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, indicó que estas condiciones atmosféricas se generarán por una vertiente del golfo de México que se desplazará gradualmente sobre la en interacción con un canal de baja presión en el sureste mexicano.

Pronóstico para el lunes 06 de abril

Durante la madrugada del lunes 06 de abril, las zonas serranas de la Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz alcanzarán temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas.

Durante el día, la CDMX y el Edomex podrían presentar temperaturas máximas de hasta 30 grados celsius.

Sin embargo, por la tarde, el SMN previó Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos.

Pronóstico para el martes 07 de abril

Las temperaturas para el martes 7 de abril serán similares al día previo. Con base a lo publicado por el SMN, las temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada ocurrirán en las zonas serranas de Baja California, Sonora, Estado de México y Puebla.

Mientras que las temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes será en las zonas serranas de la Ciudad de México, Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz.

En lo concerniente a las lluvias, el SMN pronostica Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) para Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos.

El SMN explicó que una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, combinada con la corriente en chorro subtropical e inestabilidad atmosférica, ocasionarán la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y caída de granizo en el noreste, oriente y sureste mexicano, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas; así como chubascos y lluvias fuertes en el norte y centro del país.

No obstante, el organismo exhortó a la población a estar atentos a sus reportes meteorológicos, ante posibles cambios en las condiciones atmosféricas.