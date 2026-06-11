Concafé 2026 impulsa riqueza, bienestar y transformación cafetalera en Puebla

Más de 2 mil productores participan en el encuentro nacional que fortalece la innovación, el valor agregado y la comercialización del aromático mexicano.

Se presentó el segundo lote del Café Puebla, Cinco de Mayo con cuatro variedades que se comercializarán en los mercados local, nave internacional.

PUEBLA, Pue.- La cafeticultura representa una herramienta para combatir la pobreza y la marginación, generar oportunidades para las familias y fortalecer el desarrollo regional, afirmó el gobernador Alejandro Armenta Mier durante la inauguración de la Convención Nacional de Café (CONCAFÉ) 2026, que se realiza del 11 al 14 de junio en el Centro de Convenciones de Puebla con la participación de más de 2 mil productoras y productores de todo el país.

El titular del Ejecutivo destacó que, a un año del lanzamiento del café liofilizado Puebla, Cinco de Mayo, la entidad ya cuenta con cuatro nuevas variedades. Precisó que esta estrategia no sustituye a las más de 300 marcas locales existentes, sino que las fortalece y acompaña para ampliar su presencia en nuevos mercados. Asimismo, resaltó el impulso histórico al campo poblano mediante la entrega de mil 800 equipos, entre drones, tractores, sembradoras y cosechadoras, además de apoyos para más de 200 mil hectáreas con semillas y fertilizantes.

Al respecto, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez, anunció que está listo el segundo lote comercial de café Puebla, Cinco de Mayo, para lo cual se logró el acopio de 38 toneladas de café pergamino de alta calidad.

De este volumen se obtendrán 28 toneladas de café verde que permitirán producir 50 mil frascos y 20 mil bolsas de café soluble, además de microlotes con sabores de vainilla, canela, chocolate y cardamomo para conquistar mercados internacionales.

Reiteró que Puebla es un referente nacional en la producción de café al ocupar el tercer lugar del país con 71 mil hectáreas cultivadas en 54 municipios, una producción anual de 225 mil toneladas de café cereza y el liderazgo nacional en rendimiento por superficie. Agregó que cerca del 70 por ciento de las y los productores pertenecen a pueblos originarios.

Ana Laura Altamirano explicó que durante los cuatro días de CONCAFÉ se desarrollarán conversatorios sobre compra pública y experiencias exitosas de estados productores, mesas de negocios con compradores nacionales e internacionales, exhibiciones de maquinaria, talleres, actividades culturales, el certamen Calidad en Taza Puebla 2026, el concurso Sabor a México y el Campeonato Nacional de Baristas.

La secretaria subrayó que el encuentro busca construir una visión compartida para el futuro de la cafeticultura mexicana frente a retos como el cambio climático, la volatilidad de los mercados y las nuevas exigencias de los consumidores. En este contexto, convocó a fortalecer la unidad del sector y a convertir a las y los mexicanos en los principales embajadores del café nacional.

Asimismo, reconoció la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para colocar al café mexicano en el centro de la conversación nacional e internacional, mediante políticas que fortalecen la producción, transformación y comercialización del aromático, al tiempo que promueven el bienestar de las familias productoras.

Durante el acto inaugural, la productora Berenice Ortega Contreras destacó que la cafeticultura constituye una forma de vida que pasa de generación en generación y donde las mujeres desempeñan un papel fundamental en la siembra, cosecha, selección y transformación del café. Señaló que cada vez más mujeres ocupan espacios de liderazgo que contribuyen a la soberanía alimentaria y al fortalecimiento del campo.

Productores y asistentes provenientes de Puebla, Oaxaca y Veracruz coincidieron en que CONCAFÉ representa una plataforma para impulsar productos de calidad, fortalecer la comercialización y acercar a la población a marcas nacionales con procesos sustentables. Florencio Guerrero señaló que este espacio es un reconocimiento para quienes integran la cadena productiva, y Ramsés Carpio, originario de Veracruz, invitó a la población a consumir café mexicano de especialidad elaborado mediante procesos colectivos que fortalecen la economía local. Con este encuentro, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso con la cadena cafetalera y consolida a la entidad como referente nacional en la transformación y promoción del café mexicano.

Con este encuentro, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso con la cadena cafetalera y consolida a la entidad como referente nacional en la transformación y promoción del café mexicano.