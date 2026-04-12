Regreso a clases 2026: cómo estará el clima para este lunes 13 de abril

Este lunes 13 de abril, los alumnos de educación básica regresan a clases después de las vacaciones de Semana Santa, pero se enfrentarán a un clima con lluvia, de acuerdo con lo que señal el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La dependencia indicó que el frente frío número 44 se extenderá sobre el noroeste del país y causará lluvias puntuales fuertes y asiladas debido a su interacción con una vanguardia en altura, la corriente en chorro subtropical y con una línea seca que se establecerá sobre el norte mexicano.

También habrá vientos fuertes a muy fuertes con rachas de 60 a 80 km/h que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, además de llegar a tener una posible formación de torbellinos.

En tanto, las lluvias fuertes pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, lo que causaría el aumento de los niveles en ríos y arroyos, así como deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

En el interior y sureste del país se prevén canales de baja presión combinados con divergencia en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, que “propiciará lluvias y chubascos con descargas eléctricas en entidades del sur y sureste del territorio nacional, con posible caída de granizo en el oriente y centro, incluido el Valle de México”.

En contraste, continuará la onda de calor en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca y la costa de Chiapas.

¿Cuáles serán los efectos de estos sistemas meteorológicos?

El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a detalle los efectos que los sistemas meteorológicos mencionados causaran en cada entidad: