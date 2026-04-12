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Regreso a clases 2026: cómo estará el clima para este lunes 13 de abril
Toma en cuenta el clima que para que este regreso a clases no te tome con sorpresas.
Este lunes 13 de abril, los alumnos de educación básica regresan a clases después de las vacaciones de Semana Santa, pero se enfrentarán a un clima con lluvia, de acuerdo con lo que señal el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La dependencia indicó que el frente frío número 44 se extenderá sobre el noroeste del país y causará lluvias puntuales fuertes y asiladas debido a su interacción con una vanguardia en altura, la corriente en chorro subtropical y con una línea seca que se establecerá sobre el norte mexicano.
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También habrá vientos fuertes a muy fuertes con rachas de 60 a 80 km/h que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, además de llegar a tener una posible formación de torbellinos.
En tanto, las lluvias fuertes pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, lo que causaría el aumento de los niveles en ríos y arroyos, así como deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.
En el interior y sureste del país se prevén canales de baja presión combinados con divergencia en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, que “propiciará lluvias y chubascos con descargas eléctricas en entidades del sur y sureste del territorio nacional, con posible caída de granizo en el oriente y centro, incluido el Valle de México”.
En contraste, continuará la onda de calor en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca y la costa de Chiapas.
¿Cuáles serán los efectos de estos sistemas meteorológicos?
El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a detalle los efectos que los sistemas meteorológicos mencionados causaran en cada entidad:
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en: Coahuila (norte).
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en: Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) en: Sonora, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h y posibles tolvaneras en: Baja California y Sonora; con posible formación de torbellinos: Chihuahua (noreste), Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste).
- Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).
- Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en: Baja California Sur, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Campeche y Yucatán.
- Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en: Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.
- Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en: golfo de Tehuantepec, así como en costas de Yucatán y Quintana Roo (norte).
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en: costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche.
- Temperaturas máximas de 40 a 45 °C en: Sinaloa, Nayarit (norte), Michoacán (centro), Guerrero (noroeste) y Chiapas (costa).
- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C en: Baja California Sur, Sonora, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chihuahua (suroeste), Durango, Coahuila (centro), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Puebla (suroeste), Morelos (sur), Campeche y Yucatán.
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C en: Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.
- Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del martes en: zonas serranas de Baja California.
- Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes en: zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.
- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes en: zonas serranas de Zacatecas, Michoacán, Oaxaca y Veracruz.