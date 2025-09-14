Lluvias en CDMX: activan Alerta Roja en Iztapalapa y hay servicio provisional en Línea A

La tarde-noche de este domingo se registraron lluvias intensas en la Ciudad de México, con afectaciones en el oriente de la capital como encharcamientos y restricciones en la Línea A del Metro y la activación de alertas por parte de Protección Civil para varias alcaldías.

Afectaciones y trabajos en vía pública

La SEGIAGUA informó sobre un encharcamiento en Calzada Ignacio Zaragoza y Cayetano Andrade, colonia Santa Marta Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa.

Las brigadas del operativo Tlaloque realizan maniobras para desalojar el agua.

Metro CDMX: servicio provisional en Línea A

Debido al ingreso de agua del exterior que superó la capacidad del drenaje municipal en la zona oriente (municipio de La Paz), el Metro informó que continúan trabajos de bombeo en la Línea A.

El servicio opera de manera provisional de Pantitlán a Guelatao; no hay servicio de Guelatao a La Paz.

En apoyo, unidades de RTP trasladan a usuarios de Guelatao a Santa Marta.

Por las lluvias en toda la ciudad, el Metro implementó marcha de seguridad en la red, lo que reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.

Alertas por lluvias y posible granizo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que se activa Alerta Roja por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para esta tarde y noche en la demarcación: Iztapalapa.

Alerta Roja en Iztapalapa por lluvias fuertes (50–70 mm) y posible caída de granizo, previstas entre 18:15 y 23:00 h de este domingo 14 de septiembre de 2025.

Alerta Naranja en Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco por 30–49 mm y posible granizo, en el mismo periodo.

Alerta Amarilla en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Venustiano Carranza, con lluvias de 15–29 mm.

Recomendaciones de protección civil

Llevar paraguas o impermeable y aprovechar el agua para riego.

Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura; no verter grasas al drenaje.

Retirar/asegurar objetos en exteriores que puedan caer; no subir a azoteas, andamios o cornisas.

Alejarse de postes, cables de luz, árboles y espectaculares en riesgo.

Evitar cruzar zonas encharcadas o inundadas y conducir con precaución por posibles restos de ramas u objetos en la vía.

Números de emergencia

Ante cualquier situación de riesgo, comunicarse al 911, Locatel 55 5658 1111 y a la SGIRPC 55 5683 2222. Mantente atento a los avisos oficiales de @SGIRPC_CDMX y @MetroCDMX.