Lluvia: evita estas acciones que podrían dañar severamente a tu auto

La Ciudad de México está viviendo una de las temporadas de lluvias más duras de los últimos años. Los conductores, además de padecer las calles en mal estado con baches que en ocasiones podrían parecer cráteres, también se enfrentan a vialidades inundadas y con severos encharcamientos.

Lluvia y más lluvia

Desafortunadamente el pronóstico para los habitantes de la Ciudad de México y del área conurbada no es muy alentador debido a que el Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer que se esperan lluvias intensas con descargas eléctricas y caída de granizo para este lunes 11, martes 12 y miércoles 13 de agosto. Un panorama que complica aún más la situación luego de la lluvia y tormentas atípicas que se vivieron este domingo 10 de agosto que dejó una gran cantidad de calles anegadas y vehículos averiados.

Por esta razón te presento algunas de las precauciones que deberás tener si te sorprende el mal tiempo mientras conduces:

Evita conducir por calles encharcadas. La razón es que si la toma de aire del motor de tu auto está muy abajo o si llega a tener contacto con el agua, podría succionarla e ingresarla a la cámara de combustión. Si esto ocurre los daños internos serán severos, la reparación no la cubrirá la garantía y será muy onerosa debido a la gran cantidad de partes a reemplazar así como por la mano de obra.

Cuidado con el coche térmico. Al entrar en contacto con el agua, y en caso de que los discos de freno o el motor, tengan una temperatura de operación alta, el cambio repentino de temperatura podría generar daños a estas piezas como un agrietamiento, discos de freno pandeados o incluso su rotura.

Daños al sistema de escape. Otro de los riesgos para tu vehículo es que ingrese agua por el sistema de escape y llegue al convertidor catalítico. De ser así no habrá otra opción más que cambiarlo por uno nuevo ya que es una pieza sellada que no se puede reparar. El costo del catalizador podría superar los 4 mil pesos.

Desafortunadamente no podemos predecir una lluvia intensa pero al menos podemos tomar acciones que protejan y mantengan el óptimo funcionamiento de nuestro vehículo. Si te es imposible escapar de una intensa tormenta mientras conduces, al menos evita pasar por zonas muy afectadas por el agua.