Artífice del low cost, Roberto Alcántara liderará alianza

Por el momento, los directores de las dos aerolíneas dejaron en claro que el presidente del nuevo Grupo Más Vuelos será Roberto Alcántara, presidente de Viva que es un empresario y conocedor del mundo financiero que nació en Acambay, Estado de México, que suele acudir a los principales clubes empresariales del país y gusta del bajo perfil.

Sus contactos políticos también son relevantes y fue uno de los invitados a la toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum el año pasado en la Cámara de Diputados. En su camino empresarial se cuenta haber sido consejero del grupo de medios español Prisa y propietario de la empresa Omnitren, uno de los socios del consorcio que opera el Tren Suburbano que va Buenavista (Ciudad de México) a Cuautitlán (Estado de México).

También es presidente de Grupo IAMSA (controladora a la que pertenece Grupo VivaAerobus), del cual se asegura cubre el 85% del territorio nacional en el negocio del autotransporte de pasajeros con marcas como: Costa Line, ETN Turistar, Futura, Amealcenses o Costa Line.

Entre los negocios de la familia se encuentran las marcas Flecha Roja y Caminante, que tiene operaciones en el Aeropuerto Internacional de Toluca y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Cuando Alcántara decidió incursionar en la aviación con VivaAerobus y un modelo de bajo costo se apoyó en su sociedad con la familia irlandesa Ryan, creadores de la icónica aerolínea Ryanair, mediante Irelandia Aviation.

Una década después, Alcántara compró la participación al socio extranjero y sumó a sus servicios aéreos el terrestre con la marca VivaBus, la cual llega a aeropuertos de la Ciudad de México, Cancún, Guadalajara, León o Monterrey. También detonó la búsqueda de una alianza profunda con Allegiant.

Bajo la visión del empresario, Viva apostó a desarrollar rutas en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), como antes lo hizo en Monterrey, donde está su principal centro de operaciones, y luego en destinos como Cancún, Ciudad de México, Guadalajara o Mérida.

Ahora, con la fusión, se podrán crear nuevas bases regionales, aeropuertos medianos más fuertes y detonar un crecimiento acelerado impulsarán el desarrollo en todo el país.

Debido al expertise de Roberto Alcántara, se decidió que sea quien esté al frente de la controladora de Viva y Volaris: Grupo Más Vuelos.