Unión Viva-Volaris quiere elevar penetración aérea en México Las claves de la operación

El Grupo Más Vuelos, que se pretende crear con la fusión entre iguales de Viva y Volaris, es un nuevo esfuerzo de las aerolíneas que, por su lado, han buscado opciones para hacer frente a las turbulencias del sector, potenciar su modelo de bajo costo en México, democratizar el servicio aéreo, impulsar el turismo y generarse economía de escalas, entre otros beneficios.

Y el horizonte es claro: crecer la penetración del transporte aéreo en México, donde hoy en día se realizan apenas 0.5 viajes per cápita en avión anuales en relación con el ingreso per cápita del país, por debajo de los 1.3 viajes de Turquía, 1.3 de Malasia o 1 en Chile y Colombia, que son países con niveles de ingreso similares, según muestran los cálculos de Viva y Volaris.

La fortaleza de las empresas unidas –cada una operará con independencia como actualmente lo hacen y con sus marcas– es que podrían atender 86 destinos nacionales e internacionales y 324 rutas con sus aviones de la fabricante Airbus, lo que permitirá tener cada día unas 990 operaciones (despegues y aterrizajes), más las que acumulen al paso de los meses con sus crecimientos planeados con anterioridad (se busca que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles sea un centro operativo para ambas).

Se prevé que el proceso de autorizaciones correspondientes (nacionales e internacionales) tarde 12 meses.

Además, su flota operativa hasta octubre pasado, de acuerdo con la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) es de 211 aviones (Grupo Aeroméxico tiene 161) y el director de Volaris, Enrique Beltranena, ha dicho que, como grupo, suman pedidos por unos 200 aviones en “los próximos años”.

Tras la pandemia del Covid-19 que llevó a Grupo Aeroméxico a un complejo proceso de reestructura financiera, las dos líneas aéreas, que nacieron en el 2006 y han seguido puntualmente el modelo low cost, buscaron fortalecerse porque saben que existe un creciente mercado nacional e internacional.

En diciembre del 2021, Viva (VivaAerobus) anunció un acuerdo de alianza comercial con la estadunidense Allegiant, con base operativa en Las Vegas, que contemplaba una inversión de 50 millones de dólares, que se consideraba el primero en su tipo en la industria aérea al estar firmado por dos aerolíneas de ultra bajo costo y buscaba atender principalmente destinos que actualmente no cuentan con vuelos directos entre los dos países.

A pesar de que un año después la entonces llamada Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) autorizó, incondicionalmente la alianza, no se ha concretado porque el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) tiene congelado el proceso. Sin embargo, la inversión sí está en marcha, por ello, el Grupo Más Vuelos necesita tener el visto bueno de la Comisión Nacional Antimonopolio y la Comisión Nacional de Inversión Extranjera en México, de la ley antimonopolio Hart-Scott-Rodino (HSR) en Estados Unidos y de la agencia antimonopolios de Colombia.

Los esfuerzos de Volaris

En mayo de 2023, Volaris informó que recibió su primera aeronave desde las instalaciones de Airbus en Mobile, Alabama, convirtiéndose en la primera empresa extranjera en recibir un avión en dicha instalación.

“La aeronave A320neo, matrícula N549VL, se incorpora a la flota como la número 122 y es la primera que recibe Volaris de la orden de compra de 80 aviones de la familia A320neo, firmada en 2017 y que ascendió a más de 9,000 millones de dólares. Dicha orden fue parte de un pedido de 430 aviones realizado en conjunto con cuatro aerolíneas de Grupo Indigo Partners (uno de sus socios estratégicos y que tiene presencia en la estadunidense low cost Frontier, que tiene un acuerdo de código compartido con Volaris)”, se detalló en su momento.

Una de las complejas crisis que ha enfrentado Volaris es la revisión de los motores Pratt & Whitney (P&W) de sus aviones, lo que ha mantenido en tierra diversos equipos desde hace más de un año y medio. Para hacer frente, el mes pasado anunció una medida similar a la que tomó en 2024 Viva: arrendar equipos extranjeros con tripulación, la cual fue criticada por el gremio de pilotos por contravenir la legislación mexicana.

En respuesta, la aerolínea informó que solicitó autorización temporal para arrendar, bajo el esquema de arrendamiento húmedo, hasta siete aeronaves por un periodo limitado de hasta 43 días, para garantizar los viajes ya programados por sus clientes durante la temporada alta de fin de año.

El nuevo grupo aéreo

De acuerdo a los planteado por Viva y Volaris, el Grupo Más Vuelos cotizará en las bolsas de valores de México (BMV) y Estados Unidos (NYSE), apoyándose en la estructura financiera actual de Volaris como empresa pública.

A partir del anuncio hecho este jueves, las partes trabajan para obtener el visto bueno de la Comisión Nacional Antimonopolio y la Comisión Nacional de Inversión Extranjera en México, de la ley antimonopolio Hart-Scott-Rodino (HSR) en Estados Unidos y de la agencia antimonopolio de Colombia.

Uno de los mayores atractivos de la fusión (además de las economías de costos generada con la operación de la firma controladora) es que ambas tienen sólida presencia en mercado aéreo transfronterizo norteamericano que está en constante crecimiento.

En conferencia con analistas, los directores de las aerolíneas: Enrique Beltranena (de Volaris) y Juan Carlos Zuazua (de Viva) manifestaron su entusiasmo por el acuerdo logrado porque potenciará el crecimiento de la aviación en México con su modelo de bajo costo y permitirá que más personas suban al avión.

Tras el anuncio, el Grupo Financiero Monex escribió en un reporte que, de cara al 2026, será importante mantener la atención en los siguientes aspectos:

-Mayor crecimiento y resiliencia: la consolidación le permitirá a la nueva empresa reducir cierta vulnerabilidad ante shocks operativos, la expansión del modelo de bajo costo.

- Disciplina en costos: a través de economías de escala, ahorros por compras conjuntas, optimización de flotas modernas, entre otras.

- Expansión de mercado local e internacional: esperamos que la fusión genere mayor conectividad doméstica e internacional, con nuevas bases operativas y potenciales acuerdos.

Para conformarse, el Grupo Más Vuelos necesita tener el visto bueno de la Comisión Nacional Antimonopolio y la Comisión Nacional de Inversión Extranjera en México, de la ley antimonopolio Hart-Scott-Rodino (HSR) en Estados Unidos y de la agencia antimonopolios de Colombia.

Las claves de la operación

• Creación de Grupo Más Vuelos: Tras la fusión, la controladora de Volaris cambiará su nombre a Grupo Más Vuelos, S.A.B. de C.V., la cual cotizará en las bolsas de Nueva York (NYSE) y México (BMV).

• Fusión de iguales al 50/50: Los accionistas de ambas compañías combinarán sus participaciones de modo que cada parte poseerá el 50% de la nueva entidad holding.

• Mantenimiento de marcas independientes: Volaris y Viva seguirán operando como aerolíneas distintas.

• Economías de escala y ahorro: La unión busca una base financiera más sólida para obtener menores costos de capital, mejores términos en el arrendamiento de aeronaves y ahorros en compras conjuntas de suministros.

• Expansión de la red de rutas: El grupo ofrecerá una conectividad ampliada con 86 destinos y 324 rutas (según datos del 3T-2025).

• Cierre previsto para 2026: La transacción está sujeta a condiciones de cierre habituales, incluyendo las aprobaciones de los accionistas y de las autoridades regulatorias.