Intensa lluvia impacta en Querétaro; corporaciones evalúan daños

Querétaro, Qro. Las fuertes lluvias que se registraron la tarde y noche del viernes generaron diversas afectaciones en el estado de Querétaro, impactando principalmente a la zona norte y sur de la capital.

De forma preliminar se informó sobre el deceso de dos personas: la noche del viernes la Coordinación Municipal de Protección Civil de Querétaro reportó el hallazgo de los cuerpos desvanecidos, en la colonia Peñuelas, quienes aparentemente fueron arrastrados por las aguas pluviales.

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro (CEPCQ) informó que personal de diversas instituciones realizan recorridos en zonas impactadas por las lluvias, con el propósito de evaluar los daños y avanzar en las acciones de recuperación.

La corporación estatal precisó que este viernes se registró lluvia fuerte con intervalos puntualmente intensos, tipo torrencial, en la capital del estado. La actividad pluvial inició a las 18:00 horas, en dirección a la zona norte y norponiente de la ciudad, se extendió durante la noche con intervalos de diversas intensidades.

“La lluvia se mantuvo durante las primeras horas de la madrugada, causando encharcamientos en distintas vialidades y escurrimientos de diversas magnitudes, principalmente hacia las zonas sur y norte de la ciudad”.

Entre los primeros reportes de afectaciones se registraron encharcamientos en vialidades e ingreso de agua en viviendas de la delegación Félix Osores Sotomayor, en las colonias Satélite, Peñuelas, Sauces, El Rocío, Fundadores y zonas aledañas. También en colonias de la delegación Felipe Carrillo Puerto: Carrillo, Santa María Magdalena, Santa Mónica, entre otras circundantes. Ambas son delegaciones capitalinas.

En tanto, las brigadas interdisciplinarias y cuerpos de emergencia trabajan en el levantamiento de daños y asistencia a zonas afectadas, precisó la coordinación.

Continuarán las lluvias

El secretario de Gobierno del estado, Eric Gudiño Torres, informó que para atender la contingencia trabajan coordinadamente las autoridades de los tres niveles de gobierno, entre instancias municipales, estatales y el Ejército Mexicano.

El secretario estatal alertó que este sábado continuarán las lluvias, por lo que pidió a la población evitar situaciones de riesgo.

“Todo el equipo de gobierno del estado y municipios nos estamos concentrando para dividirnos las tareas en todo el municipio. Cayó una lluvia muy, muy, fuerte ayer. (…) Hoy va a seguir lloviendo en la ciudad de Querétaro, va a seguir lloviendo en los municipios, por favor, cuídense, no se acerquen a los canales, no se acerquen a los torrentes que van sobre las calles, estamos en coordinación todas las áreas de emergencia y seguridad del estado”, declaró.

La intensidad de la precipitación pluvial, durante la noche del viernes, fue de 80 milímetros por metro cuadrado, informó el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, al precisar que se considera que la lluvia es fuerte cuando llega a 30 milímetros por metro cuadrado. Desde anoche, agregó, están atendiendo los reportes que reciben a través del 911 para auxiliar a la población de las siete delegaciones de la capital.

El general de Brigada de Estado Mayor, comandante de la Décimo Séptima Zona Militar, José Guillermo Lira Hernández, destacó que los tres niveles de gobierno trabajan coordinadamente en la fase de recuperación, por lo que continuarán con actividades de planeación, coordinación y ejecución para dar respuesta a la contingencia.

Para este sábado se pronostica tormenta en la Zona Metropolitana, sur y centro del estado; así como lluvias de ligeras a moderadas en la región serrana, informó la CEPCQ.