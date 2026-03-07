¿Lluvia o calor? Conoce cuál será el clima en tu estado este domingo 8 de marzo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente número 39 se extenderá sobre el noreste de México, con rachas de viento de 40 a 60 km/h, chubascos y lluvias fuertes, así como una con descargas eléctricas y posible caída de granizo, principalmente en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Sin embargo, se prevé que, durante la noche, el frente frío número 39 se desplace hacia Texas, Estados Unidos, deje de afectar al territorio nacional; en tanto, el nuevo frente frío número 40 se formará por la circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre la península de Baja California.

Asimismo, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), indicó que también se formará la Cuarta Tormenta Invernal de la temporada por las corrientes en chorro polar y subtropical, causando un ambiente frío, vientos fuertes, lluvias y chubascos en el noroeste del país; así como la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las sierras de San Pedro Mártir y La Rumorosa, BC.

También habrá lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del centro, oriente y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán, en contraste con la onda de calor que continuará en Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste).

¿Cuáles serán los efectos?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, los sistemas meteorológicos causarán los siguientes efectos durante este domingo 8 de marzo:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí (norte).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) en Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas y Ciudad de México.

Posible caída de nieve o aguanieve en Sierra de San Pedro Mártir y La Rumorosa, BC.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en golfo de California, Baja California, Baja California Sur y Sonora.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Aguascalientes, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Campeche y Yucatán.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura, durante la mañana en costa occidental de la península de Baja California, costas de Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C en Guerrero (noroeste) y Oaxaca (istmo).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Tamaulipas, Morelos, Puebla (suroeste), Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C en Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México (suroeste), Veracruz y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes en zonas serranas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Zacatecas y Estado de México.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes en zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Toma en cuenta que las lluvias fuertes podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, aumentar los niveles de ríos y arroyos, causando deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas; mientras que las rachas fuertes de viento son capaces de derribar árboles y anuncios publicitarios.