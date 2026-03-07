“Siempre vivas, siempre libres, siempre iguales”, Clara Brugada afirmó que no darán un paso atrás en los derechos de las mujeres

• Cuatro mil mujeres participaron en la formación del mensaje monumental en la Plaza de la Constitución, un signo de continuidad en la lucha de sus derechos

• La Jefa de Gobierno aseguró que el Zócalo capitalino abrazará a las miles de manifestantes que salgan a tomar las calles este 8M

• Erradicar la división sexual del trabajo es una de las principales metas de su administración

Con la participación de 4 mil mujeres, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la formación del mensaje monumental y poderoso "Siempre Vivas, Libres e Iguales #8M" en la plancha del Zócalo capitalino como un acto de protesta y para refrendar la continuidad de la lucha por los derechos de las mujeres, y aseguró que la movilización de este domingo 8 de marzo y sus participantes contarán con el respaldo del gobierno capitalino.

“Mañana es 8 de marzo y quiero aprovechar para decir que mañana miles de mujeres tomarán las calles de esta ciudad, a todas ellas les decimos: el Gobierno de la ciudad respalda la lucha de las mujeres; les decimos, el Gobierno comparte sus ideales y trabaja todos los días para la igualdad”, expuso la mandataria ante las asistentes que se dieron cita esta mañana en la Plaza de la Constitución.

Como única oradora del evento, Brugada Molina puntualizó que al formar la frase “Siempre vivas, libres e iguales” se manda un mensaje al mundo para decir fuerte y claro: “ni un paso atrás en los derechos de las mujeres”, y remarcó que la lucha feminista debe ser más fuerte y organizada frente a una agenda de regresión de derechos impulsada por la ultraderecha internacional.

Por ello, garantizó que durante la movilización por el 8M la plancha del Zócalo capitalino abrazará la lucha de generaciones de mexicanas y mexicanos por un país mejor y más justo, pues la capital del país es “la ciudad de los derechos y las libertades”.

Ante legisladoras, alcaldesas, funcionarias y miles de mujeres, la titular del Ejecutivo local recordó la lucha de las miles de obreras de fábricas textiles de Estados Unidos, quienes hace más de 100 años tomaron las calles para alzar la voz y exigir jornadas laborales más cortas, salarios justos y condiciones dignas de trabajo; a quienes calificó como pioneras de las movilizaciones de las mujeres organizadas que exigían igualdad y justicia.

Años más tarde, añadió, se propuso la creación del Día Internacional de las Mujeres para visibilizar la lucha por el derecho al voto, la igualdad laboral y la participación política.

En este sentido, reiteró que el 8 de marzo no se trata de una fecha para felicitar, sino de un día de lucha, de memoria, de conmemoración y de reivindicación, para evaluar lo que las mujeres deben de hacer para seguir ganando derechos en la sociedad.

Al exponer los avances alcanzados, destacó que por primera vez en 200 años el país tiene a una mujer como presidenta, lo que significa un cambio profundo y de época con lo que se consolida el decir: “es tiempo de mujeres”. Además, añadió que la capital del país es una ciudad con pensamiento feminista de derechos y libertades, la capital de la igualdad que se siente parte del gran movimiento de liberación de las mujeres.

“Hemos impulsado y continuamos haciendo un conjunto de acciones a favor de los derechos de la mujer. Enviamos al Congreso de la ciudad la Ley del Sistema Público de Cuidados de la Ciudad de México, la cual hará realidad la creación del primer Sistema Público de Cuidados en todo el país, para reconocer, redistribuir y reducir el trabajo de cuidados especialmente en las mujeres”, afirmó al exponer diferentes acciones impulsadas desde su gobierno como la construcción de 200 Casas de las 3R’s; 300 Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil de cara al 2030; y consolidar a la capital como la primera entidad federativa del país en declarar la erradicación de la división sexual del trabajo.

En la Ciudad de México se implementan diversos programas sociales para las mujeres como el Mujeres Cuidadoras, Mujeres Sanas, Infancias Protegidas y también el programa Desde la Cuna; además de la construcción de 334 kilómetros de Caminos de Mujeres Libres y Seguras; y la activación de la Alerta de Género con 14 acciones; entidad donde en el último año se logró reducir en 35 por ciento el delito de feminicidio, donde a la fecha el 95 por ciento de responsables tienen órdenes de aprehensión.

“Que sepan los que se atrevan a actuar en contra de las mujeres, que en esta ciudad se responde”, aseveró.

La capital del país, además, cuenta con reformas legislativas para fortalecer la lucha contra la violencia hacia las mujeres, por lo que Brugada Molina externó un agradecimiento a las y los diputados del Congreso local por las aprobaciones al aumento en las sanciones contra la violencia feminicida, familiar, abuso sexual, acoso sexual y acoso sexual digital. Y destacó que en cuanto a la promoción de la salud su administración se ha propuesto evitar las muertes por cáncer de mama y cervicouterino en la Ciudad de México.

Por la mañana, miles de mujeres se concentraron en el Zócalo capitalino y, cerca del mediodía alzaron paraguas de colores morado y blanco con los que formaron la frase “Siempre Vivas, Libres e Iguales”, la cual ocupó la mayor parte de la plancha del este primer cuadro, al tiempo que lanzaron consignas a favor de los derechos de las mujeres.