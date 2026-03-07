Concepción Hernández, reconocida como “Potosina del Año”

* Con más de 20 años de servicio, la instructora del Instituto de Capacitación para el Trabajo en Xilitla, fue reconocida por su labor en la capacitación y empoderamiento de mujeres.

Como parte del compromiso del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de impulsar la participación y reconocimiento de las mujeres potosinas, Concepción Hernández, instructora del Instituto de Capacitación para el Trabajo (Icat) de Xilitla, fue reconocida durante el evento Potosina del Año Mujeres sin Límites 2026”.

Durante la ceremonia se reconoció la labor de “la maestra Conchita”, como es conocida en su comunidad, por más de dos décadas dedicadas a la capacitación de mujeres en la región Huasteca, contribuyendo al desarrollo de habilidades que fortalecen la economía familiar y promueven el autoempleo.

A lo largo de su trayectoria, Concepción Hernández, ha impartido cursos de corte y confección, pan artesanal, dulces tradicionales, bordado náhuatl y cultivo de hongos, compartiendo conocimientos que preservan tradiciones y generan oportunidades para las mujeres de su comunidad.

Con esto se confirma el cambio que se vive y se siente, impulsando la capacitación y formación de mujeres.