Israel seguirá golpeando a Irán hasta "erradicar el régimen", asegura Netanyahu

Israel seguirá golpeando a Irán con toda su fuerza para "erradicar el régimen" en ese país, de acuerdo con un plan "metódico", declaró el sábado el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, una semana después del inicio de la guerra en Oriente Medio.

"Continuaremos con toda nuestra fuerza", advirtió Netanyahu en un breve mensaje difundido por televisión, en el que hizo un balance de la operación iniciada el 28 de febrero con su aliado estadounidense contra Irán.

"En cuanto a la continuación de las operaciones, tenemos un plan metódico, con muchas sorpresas, para erradicar el régimen y permitir el cambio. Tenemos muchos otros objetivos que no detallaré aquí", añadió.

"Gracias a nuestros valientes pilotos y a los pilotos estadounidenses, hemos logrado el control casi total del espacio aéreo sobre Teherán", aseguró.

De acuerdo con Netanyahu, el presidente Donald Trump "ha comprendido la magnitud del peligro para Estados Unidos y el mundo. Hemos actuado para contrarrestar la amenaza y permitir al pueblo iraní tomar su destino en sus manos".

"Ya en la primera semana, hemos eliminado al dictador [Alí] Jamenei. Hemos destruido instalaciones gubernamentales, fábricas de armamento y centenares de lanzadores de misiles balísticos gracias a nuestros pilotos y a los pilotos estadounidenses", acotó.

"Al pueblo iraní (...): se acerca la hora de la verdad, porque no buscamos dividir Irán, sino liberarlo del yugo de la tiranía y vivir en paz con él. Esta liberación depende de ustedes, del valiente pueblo iraní", dijo.

Quien deponga las armas "no tendrá nada que temer; quien se niegue a hacerlo sufrirá las consecuencias", advirtió.

Netanyahu prometió que, en el futuro, "los pueblos de Israel e Irán volverán a ser amigos".

Bombardeado por Israel y Estados Unidos desde el sábado, Irán lleva a cabo una vasta campaña de represalias contra Israel y todos los países del Golfo.

"En estos últimos días, Irán ha atacado a 12 países vecinos. Los apoyamos (...). Son muchos los países que ahora se vuelven hacia nosotros para cooperar", afirmó Netanyahu.

"Hemos transformado Oriente Medio (...), hemos modificado el equilibrio de poderes. Israel es una potencia regional que disuade a nuestros vecinos y a nuestros enemigos", expresó.

En la jornada, Israel anunció que desde el inicio de la guerra el pasado sábado ya lanzó unos 3,400 ataques contra posiciones en Irán.