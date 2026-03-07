UAEH proyecta fortaleza y liderazgo tecnológico mediante Transformación Digital

La Universidad recuperó 437 millones de pesos y reafirmó su integridad y orgullo institucional

Proyecto “Transformación Digital Universitaria” moderniza infraestructura tecnológica, redes y conectividad de espacios Garza

Mineral de la Reforma, Hidalgo. – Durante el Tercer Informe de la Administración Universitaria 2023–2029, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Octavio Castillo Acosta, anunció el inicio del proyecto “Transformación Digital Universitaria”, destinado a modernizar la infraestructura tecnológica y potenciar las capacidades académicas, administrativas y científicas de la institución.

La primera etapa contempla la rehabilitación del Centro de Datos y la construcción del primer anillo de fibra óptica. Esta modernización incorpora Inteligencia Artificial (IA) y abrirá camino a la creación de un instituto especializado en Ciencia de Datos.

“La Universidad contará con una red más eficiente que garantizará la continuidad de las operaciones, así como la disponibilidad oportuna y segura en el manejo y resguardo de la información, permitiendo a la institución estar en sintonía con la evolución tecnológica que impulsa a las universidades más importantes del mundo”, subrayó el rector.

Foto: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Por su parte, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, orgulloso egresado de la UAEH, reconoció: “Este informe demuestra que nuestra Universidad está a la altura de los retos que demanda nuestro estado y nuestro país. Sin educación no hay transformación ni movilidad social”, sentenció.

El Dr. Octavio Castillo recordó de manera enérgica la unidad demostrada el 3 de octubre del año pasado, cuando la comunidad Garza reafirmó la defensa de la autonomía universitaria, demostrando el orgullo de pertenecer a la UAEH que posee un modelo educativo que promueve “libertad de cátedra y de pensamiento, vocación social y valores”.

La coherencia de la gestión universitaria se refleja en que, por tercer año consecutivo, la UAEH no recibió observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Además, recuperó con éxito 437 millones de pesos, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera a su favor y ordenara al banco HSBC reintegrar los recursos.

El rector enfatizó que la administración responsable de los recursos, a cargo del Patronato Universitario encabezado por Lidia García Anaya, ha sido determinante para fortalecer la oferta educativa y ampliar las oportunidades de formación.

Con cada logro, la UAEH reafirma su esencia: formar, investigar, difundir cultura y transformar vidas.