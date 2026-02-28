Clima domingo: ola de calor afectará a 8 estado del país este 1 de marzo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este domingo una ola de calor que predominará en ocho estados del país, mientras que noroeste, norte y occidente del territorio nacional habrá un ambiente muy caluroso debido a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera en esas regiones.

De acuerdo con el SMN, las ocho entidades afectadas por la ola de calor son:

Durango . Jalisco . Michoacán . Morelos . Puebla . Guerrero . Oaxaca . Chiapas .

Asimismo, habrá chubascos con posibles descargas eléctricas en:

Jalisco.

Colima.

Michoacán.

Guerrero.

Chiapas.

Tabasco.

Quintana Roo.

También lluvias aisladas en:

Durango.

Zacatecas.

Nayarit.

Estado de México.

Oaxaca.

Veracruz.

Campeche.

Yucatán.

Lo anterior, debido a un canal de baja presión sobre el occidente y centro del país, así como por el persistente ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe.

El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que los sistemas meteorológicos antes mencionados ocasionarán los siguientes efectos en distintas entidades del país para este domingo 1 de marzo, tomando en cuenta que las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : en Durango, Zacatecas, Nayarit, Estado de México, Oaxaca, Veracruz, Campeche y Yucatán.

Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h : en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h : en Baja California, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Campeche y Yucatán; de componente sur : en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Tabasco.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura : en el golfo de Tehuantepec.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : en Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (oeste), Guerrero (noroeste), Oaxaca (istmo) y Chiapas (istmo).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : en Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán.