Mario Delgado informa destacada participación de estudiantes y familias en la Jornada Nacional por la Paz y contra las adicciones

● Está Jornada se llevó a cabo el 6 y 7 de marzo en 216 mil 933 escuelas de Educación Básica y Media Superior del país

● SEP impulsa escuelas abiertas a la comunidad para prevenir adicciones y fortalecer la convivencia, señaló el titular de la SEP

● La Jornada Nacional por la Paz y Contra las Adicciones es una iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que involucra a todas las dependencias de la administración pública, resaltó

● En este marco se realizó el Maratón por la lectura dedicado al Día de la Cero Discriminación

● Celebra la Escuela Superior de Educación Física (ESEF) 90 años como una de las instituciones formadoras de docentes más importantes del país

En la Escuela Superior de Educación Física (ESEF), y con la participación de más de 3 mil 500 personas entre estudiantes, madres y padres de familia, docentes y autoridades escolares, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, encabezó la Jornada Nacional por la Paz y Contra las Adicciones, con el objetivo de fortalecer la convivencia comunitaria en las escuelas del país y promover entornos seguros para niñas, niños y jóvenes.

En esta Jornada Nacional por la Paz y Contra las Adicciones, celebrada el 6 y 7 de marzo, participaron integrantes de las comunidades escolares de 216 mil 933 escuelas de Educación Básica y Media Superior del país.

En compañía de la subsecretaria de Educación Básica, Noemí Juárez Pérez y de la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, el titular de la SEP explicó que esta estrategia se realiza cada cuatro meses en secundarias, bachilleratos y escuelas de Educación Superior de todo el país, donde se abren las puertas de los planteles a la comunidad para desarrollar torneos deportivos, actividades culturales, música, baile, canto y acciones pedagógicas que fortalecen la convivencia social.

Informó que la Jornada Nacional por la Paz y Contra las Adicciones es una iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como parte de las acciones nacionales que buscan involucrar a todas las dependencias de la administración pública en la construcción de entornos seguros, saludables y libres de adicciones.

Delgado Carrillo destacó que la respuesta social ha sido amplia, ya que en la jornada anterior participaron más de 3 millones de personas en todo el país, lo que confirma que la comunidad educativa reconoce que la prevención de las adicciones y la construcción de la paz se logran mediante la participación colectiva de estudiantes, docentes y familias.

Subrayó que la ESEF es una institución histórica del Sistema Educativo Nacional (SEN) que este año celebra 90 años de vida, fundada en 1936 durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas del Río, espacio académico que promueve el movimiento del cuerpo como territorio de aprendizaje, encuentro y dignidad.

Indicó que celebrar a la ESEF también significa reconocer el papel de las escuelas normales de México, instituciones que forman maestras y maestros comprometidos con la Nueva Escuela Mexicana (NEM), modelo educativo que coloca en el centro a la comunidad, la pluralidad y la convivencia respetuosa como pilares de la transformación social.

Asimismo, explicó que durante esta jornada también se desarrolla un nuevo Maratón por la Lectura, dedicado al Día de la Cero Discriminación, iniciativa que promueve el respeto a la dignidad humana sin importar origen, color de piel, idioma, género, identidad, religión o condición social, y que fomenta el diálogo abierto como vía para resolver conflictos.

Como parte de las actividades de la jornada, y en el marco del Día Internacional de la Mujer, el titular de la Secretaría de Educación Pública encabezó la lectura colectiva “Iguales y libres” en el Gimnasio Central de la ESEF.

Posteriormente, se realizaron diversas actividades deportivas para promover la convivencia y la participación estudiantil, entre ellas torneos de tenis, fútbol y basquetbol, así como carreras de relevos y pruebas de atletismo de pista y campo, además de dinámicas recreativas y ejercicios físicos organizados por la comunidad educativa.

Estuvieron presentes el director de la Escuela Superior de Educación Física (ESEF), Javier López Buenrostro; el representante de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Mario Chávez Campos; el presidente de la Federación Mexicana de Bandas de Marcha (Femexbam), Moisés Salas; el maestro del Centro de Atención Múltiple (CAM) número 17, Arturo Emanuel Miranda; así como integrantes de distintas instituciones educativas.