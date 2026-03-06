Clima sábado 7 de marzo: frente frío 39 traerá lluvias, pero el calor llegará a 45 grados en el istmo de Oaxaca

El clima en México para este sábado 7 de marzo estará marcado por una combinación de lluvias en varias regiones, fuertes rachas de viento en el norte y temperaturas elevadas en el sur del país, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La presencia del frente frío número 39, junto con una línea seca en el noreste del país y el ingreso de humedad desde el Golfo de México, generará condiciones inestables principalmente en el norte y noreste del territorio nacional.

Lluvias y tormentas en el norte y sureste

Para este sábado, el SMN prevé chubascos y lluvias fuertes en el norte del país, particularmente en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde además podrían presentarse descargas eléctricas y caída de granizo.

También se esperan intervalos de chubascos en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, mientras que estados como Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Tabasco registrarán lluvias aisladas.

Las precipitaciones podrían provocar encharcamientos, deslaves o incrementos en ríos y arroyos, especialmente en zonas donde las lluvias sean más intensas. Posibles torbellinos y rachas de viento

El pronóstico advierte que las rachas de viento podrían alcanzar entre 50 y 70 km/h en estados del norte como Chihuahua y Durango.

En Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, las condiciones atmosféricas incluso favorecen la posible formación de torbellinos o tornados, por lo que se recomienda precaución.

Además, en distintas regiones del país se prevén rachas de 40 a 60 km/h, lo que podría ocasionar caída de árboles o anuncios publicitarios.

Persistirá el calor en varias regiones

Aunque algunas zonas tendrán lluvias y vientos, el calor continuará presente en buena parte del país.

El SMN prevé temperaturas máximas de hasta 40 a 45 grados en el istmo de Oaxaca, mientras que valores de 35 a 40 grados se registrarán en estados como Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Además, la onda de calor persistirá en regiones de Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Frío y heladas en zonas montañosas

En contraste, durante la madrugada del sábado se esperan temperaturas de -10 a -5 grados en zonas serranas de Chihuahua y Durango, con heladas.

También se prevén mínimas de -5 a 0 grados en sierras de Baja California, Sonora, Zacatecas y el Estado de México, mientras que en otras regiones montañosas del centro del país los termómetros podrían descender a entre 0 y 5 grados.

Clima en el Valle de México

Para la Ciudad de México y el Estado de México, este sábado iniciará con ambiente frío a fresco, especialmente en zonas altas.

Durante la tarde se espera cielo medio nublado, ambiente templado a cálido y baja probabilidad de lluvia en la capital, mientras que en el Estado de México podrían presentarse lluvias aisladas.

La temperatura en la Ciudad de México oscilará entre 9 y 11 grados como mínima y de 25 a 27 grados como máxima, mientras que en Toluca se prevén mínimas de 2 a 4 grados y máximas de 20 a 22 grados.

El SMN recomienda mantenerse atento a los avisos meteorológicos, ya que las lluvias, vientos fuertes y cambios de temperatura podrían generar afectaciones locales durante el fin de semana.