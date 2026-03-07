Directora de robótica de OpenAI dimite tras un acuerdo con el Pentágono

Caitlin Kalinowski, directora de robótica y hardware de consumo de OpenAI, anunció su dimisión el sábado, alegando su preocupación por el acuerdo de la empresa con el Departamento de Defensa.

En una publicación en las redes sociales en X, Kalinowski escribió que OpenAI no se tomó el tiempo suficiente antes de aceptar implementar sus modelos de IA en las redes cloud clasificadas del Pentágono.

"La IA tiene un papel importante en la seguridad nacional", publicó Kalinowski.

"Pero la vigilancia de los estadounidenses sin supervisión judicial y la autonomía letal sin autorización humana son cuestiones que merecían más deliberación de la que recibieron".

Reuters no pudo contactar inmediatamente con Kalinowski para recabar sus comentarios, pero ella escribió en X que, aunque tiene un "profundo respeto" por el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, y por el equipo, la empresa anunció el acuerdo con el Pentágono "sin definir las salvaguardias", publicó.

"Es ante todo una cuestión de gobernanza", escribió Kalinowski en una publicación posterior en X. "Son demasiado importantes como para precipitarse en acuerdos o anuncios".

OpenAI dijo al día siguiente de cerrar el acuerdo que este incluye salvaguardias adicionales para proteger sus casos de uso. La empresa reiteró el sábado que sus «líneas rojas» impiden el uso de su tecnología en la vigilancia nacional o en armas autónomas.

"Reconocemos que la gente tiene opiniones muy firmes sobre estas cuestiones y seguiremos participando en debates con los empleados, el Gobierno, la sociedad civil y las comunidades de todo el mundo", afirmó la empresa en una declaración a Reuters.

Kalinowski se incorporó a OpenAI en 2024 tras liderar el desarrollo de hardware de realidad aumentada en Meta Platforms.