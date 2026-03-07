“Cabeza fría”: Sheinbaum responde a dichos de Trump tras señalar a México como epicentro de los cárteles

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió este sábado con un llamado a mantener “cabeza fría” ante las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien señaló a México como el “epicentro” de la violencia generada por los cárteles del narcotráfico en el continente.

Previo a encabezar la inauguración del Bachillerato Nacional plantel Ixtapaluca, en el Estado de México, la mandataria fue cuestionada por medios de comunicación sobre los dichos del republicano durante una cumbre regional en Florida.

Su respuesta fue “cabeza fría”, dijo, al mismo tiempo que mencionó que el lunes hablaría del tema.

El comentario de Sheinbaum se dio antes de su participación en el evento educativo en Ixtapaluca, donde acudió para inaugurar el nuevo plantel que busca ampliar el acceso al nivel medio superior para más de mil estudiantes de la región.

Trump propone alianza militar contra los cárteles

Las declaraciones del mandatario estadounidense ocurrieron durante una cumbre celebrada en Doral, Florida, donde Trump anunció la formación de una alianza de 17 países del continente para combatir a los cárteles de la droga.

El presidente republicano afirmó que el objetivo central de ese acuerdo será emplear “fuerza militar letal” para destruir a las organizaciones criminales transnacionales.

Durante su discurso, Trump también lanzó críticas directas a México, al asegurar que los cárteles “están dirigiendo México” y que el país se ha convertido en el “epicentro de la violencia” que alimenta gran parte del derramamiento de sangre en el continente.

La cumbre, denominada Escudo de las Américas, reunió a varios mandatarios latinoamericanos cercanos a Washington, entre ellos el argentino Javier Milei, el ecuatoriano Daniel Noboa y el salvadoreño Nayib Bukele.

Según el mandatario estadounidense, la coalición buscará coordinar acciones regionales contra el narcotráfico, el lavado de dinero y el tráfico de armas, además de reforzar la seguridad frente a las redes criminales que operan en el hemisferio.

Un contexto marcado por la presión contra el narcotráfico

Las tensiones entre ambos gobiernos se producen en medio de un contexto de cooperación y presión bilateral en materia de seguridad.

En febrero pasado, fuerzas mexicanas abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, considerado uno de los narcotraficantes más buscados por Estados Unidos. La operación contó con inteligencia compartida entre ambos países.

Además, en días recientes autoridades mexicanas reportaron el aseguramiento de más de 100,000 pastillas de fentanilo en Sinaloa, una droga que se ha convertido en el eje de la crisis de opioides en Estados Unidos y uno de los principales puntos de presión del gobierno de Trump hacia México.

El tema del narcotráfico, la migración y la seguridad regional han marcado la relación bilateral desde el inicio del segundo mandato del presidente estadounidense, quien ha insistido en endurecer las acciones contra los cárteles en el continente.

