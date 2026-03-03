Febrero de 2026, el más cálido desde 1953: Conagua

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) reveló que después de un déficit de lluvia acompañado por temperaturas arriba del promedio, febrero del 2026 se colocó como el cuarto más seco desde 1941 y el más cálido desde 1953, para ese mismo mes.

Durante la Sesión informativa del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, realizada este martes 3 de marzo, el gerente de Meteorología y Climatología del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Rafael Trejo Vázquez, detalló que en dicho mes se acumularon apenas 6.9 milímetros de precipitación a nivel nacional, lo que representa un déficit de 11.8 milímetros, equivalente a 63.1% por debajo del promedio del periodo 1991-2020.

Además, indicó que en el acumulado del 1 de enero al 1 de marzo de 2026 se registraron 32.9 milímetros de lluvia, es decir, 24% menos que el promedio. En tanto, en lo que va del año hidrológico (1 de octubre de 2025 al 1 de marzo de 2026) se contabilizaron 163.2 milímetros, también por debajo de la media.

Calor gana terreno

En cuanto a la temperatura media nacional, febrero cerró con 19.6 grados Celsius, cuando la climatología indica un promedio de 18 grados, lo que representa una anomalía positiva de 1.3 grados.

Trejo Vázquez explicó que un sistema anticiclónico que cubrió gran parte del territorio nacional favoreció el incremento de temperaturas máximas, con valores superiores a los 35 grados Celsius en estados del Pacífico, noreste y la Península de Yucatán, además de ondas de calor en el occidente y sur del país.

También, el funcionario destacó que durante los últimos días de febrero y el inicio de marzo se rompieron al menos dos récords históricos de temperatura máxima: El 27 de febrero se registraron 42 grados Celsius en el municipio de Ojinaga, Chihuahua superando el récord previo de 39.9 grados. Mientras que, el 1 de marzo se alcanzaron 41.9 grados Celsius en Sonora, por encima del máximo histórico anterior de 40.9 grados.

Nivel de presas

Sobre las principales 210 presas del país, se reportó que, con corte al 2 de marzo de 2026, contaron con un almacenaje en conjunto de 78,688 millones de metros cúbicos, lo que se tradujo a 63% de su capacidad máxima.

El volumen máximo que pueden captar estas presas es de 125,223 millones de metros cúbicos; sin embargo, el almacenamiento actual se ubica 3% por debajo del promedio histórico para la misma fecha, lo que representa un déficit de 2,785 millones de metros cúbicos.

Del total de presas monitoreadas: 13 se encontraron a más del 100% de su capacidad, 96 registraron entre 75% y 100% de llenado, 47 se ubicaron entre 50 y 75%.

Mientras que 54 presas estuvieron por debajo del 50% de llenado. Respecto a la semana previa, no hubo cambios en el número de presas con más de 100% de llenado; en el rango de 75% a 100%, tres presas salieron de esa categoría y ninguna ingresó.

Embalses al 2025

Por su parte, al 2 de marzo de 2025, el monitoreo de 210 principales presas del país mostraba un escenario contrastante: mientras un grupo importante registraba niveles cercanos o superiores a su capacidad, 69 embalses se encontraban por debajo de la mitad de su llenado.

Según las cifras oficiales, nueve presas superaron 100% de su capacidad.

En el rango alto, 84 presas se encontraban entre 75 y 100 por ciento. Mientras que, en un nivel intermedio, 48 presas se ubicaron entre 50 y 74% de llenado; mientras que las 69 restantes se ubicaron con un nivel por debajo de la mitad de su capacidad.