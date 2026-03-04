Cómo llega México al 8M: Sheinbaum destaca avances en derechos de las mujeres, pero dice "hay pendientes"

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México llega al próximo 8 de marzo con avances importantes en materia de derechos de las mujeres, aunque reconoció que aún existen pendientes en rubros como la protección frente a la violencia y la autonomía económica.

Durante su conferencia mañanera del 4 de marzo de 2026, la mandataria respondió a cuestionamientos sobre indicadores de bienestar de las mujeres, así como sobre las medidas de seguridad previstas en torno al Día Internacional de la Mujer.

Ante la pregunta de cómo llega el país a esta fecha en términos de feminicidio, violencia y brecha salarial, Sheinbaum sostuvo que “hay muchos avances en nuestro país para las mujeres”, si bien admitió que “no es suficiente” lo alcanzado hasta ahora. Señaló que se requiere “mayor protección del Estado y avance en la autonomía económica de las mujeres”.

En materia de feminicidios, Sheinbaum Pardo indicó que los delitos “han disminuido” y destacó que durante el último año se avanzó en la homologación y fortalecimiento de los protocolos de investigación del feminicidio.

Recordó que estos trabajos fueron coordinados en su momento por Ernestina Godoy desde la Consejería Jurídica y la Secretaría de las Mujeres. Además, subrayó la propuesta para tipificar el acoso en los códigos penales de todo el país, un tipo penal que aún no estaba contemplada en numerosas legislaciones estatales y que ahora ya ha sido incorporada.

La presidenta también resaltó el fortalecimiento institucional para la atención de las víctimas. Mencionó que actualmente existen “centros libres” en una tercera parte de los municipios del país, espacios destinados a la atención y promoción de los derechos de las mujeres; dijo que la de su gobierno es alcanzar al menos un centro por municipio.

A este programa se suma la distribución de cerca de 25 millones de ejemplares de la “Cartilla de los Derechos de las Mujeres” en todo el territorio nacional.

Otro de los ejes centrales expuestos fue la construcción de un sistema nacional de cuidados. Sheinbaum explicó que la prioridad es ampliar el número de centros de educación y cuidado infantil (antiguas guarderías) para que las mujeres que deseen trabajar puedan dejar a sus hijas e hijos en espacios seguros y, con ello, desarrollar sus actividades productivas.

Esta política, dijo, está orientada a fortalecer la autonomía económica femenina.

Sobre desigualdad salarial, la mandataria adelantó que en el transcurso del mes se presentarán indicadores nacionales e internacionales actualizados sobre la situación de las mujeres en México.

En cuanto a la seguridad durante las movilizaciones del 8 de marzo, confirmó que es probable que se coloquen vallas alrededor de Palacio Nacional.

Argumentó que la medida busca evitar confrontaciones entre fuerzas policiales y grupos que, en años anteriores, han intentado dañar el inmueble. Explicó que la intención es proteger tanto a las manifestantes como a las mujeres policías, y evitar enfrentamientos con el llamado “bloque negro”.

La colocación de las vallas, indicó, se realiza en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México.

Entre las actividades de su gobierno el próximo 8 de marzo, Sheinbaum anunció que se llevará a cabo un evento en la Ciudad de México con mujeres de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina y de otras dependencias, en el marco de la conmemoración.

También adelantó que el lunes 9 invitará a la prensa a su conferencia matutina y que posteriormente acudirá a la alcaldía Gustavo A. Madero para inaugurar el Hospital de La Pastora, que será el primer centro oncológico integral en la capital, enfocado principalmente en la atención del cáncer de mama.

Con estas actividades, la presidenta delineó la agenda oficial en torno a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.