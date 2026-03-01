CDMX se alista para la marcha del 8M 2026

La Ciudad de México se prepara para una de las movilizaciones sociales más significativas del año: la marcha del domingo 8 de marzo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

El evento tiene la convocatoria de diversas colectivas y organizaciones feministas que demandan justicia, igualdad de derechos y vida libre de violencia para las mujeres, al tiempo que visibiliza la lucha histórica por la equidad de género que encarna esta fecha con más de un siglo de significado social.

Este movimiento, que ha crecido en participación y relevancia en la capital, implica la movilización de miles de mujeres y personas aliadas que recorrerán avenidas emblemáticas de la ciudad con consignas que rechazan la violencia feminicida, la discriminación y las desigualdades estructurales.

Se espera que al llegar al Zócalo capitalino se realicen actos públicos de reflexión, solidaridad y resistencia, como en ediciones anteriores en las que grandes contingentes transformaron las calles en miradas de insistencia por el cambio social.

Actividades y contingentes confirmados

En la Ciudad de México, colectivos feministas definieron sus puntos de reunión y horas de salida de los contingentes que marcharán rumbo al Zócalo; entre esos lugares destacan la Glorieta de las Mujeres que Luchan, donde se convocó a las 11:15 horas para avanzar en bloque hacia la plancha principal; y la Fuente de la Diana Cazadora, frente al Hotel St. Regis, a las 13:00 horas en otro contingente con destino al mismo punto.

Además de la marcha, hay una amplia programación cultural y social; el Gobierno de la CDMX, a través de su campaña “Somos una ciudad feminista”, se impulsan clases masivas de educación sexual, torneos deportivos femeninos, encuentros comunitarios y la iluminación especial de edificios públicos en morado para visibilizar la fecha.

Estas iniciativas se suman a las manifestaciones para destacar la diversidad de experiencias, expresiones y demandas de las mujeres en distintos ámbitos de la vida pública y privada.

Recomendaciones

Las movilizaciones del 8M denuncian la persistencia de la violencia de género, los feminicidios, la precarización laboral y la falta de mecanismos efectivos para proteger los derechos de mujeres e infancias, demandas que siguen vigentes.

Si piensas asistir a la marcha, te recomendamos:

I nformar t e sobre los puntos de encuentro, horarios, rutas y medidas de seguridad .

A cudir acompañadas .

Llevar agua .

Usar protector solar .

Zapatos cómodos.

Toma en cuenta los elementos básicos para cuidar tu bienestar durante la movilización.

La marcha, además de ser una protesta social, representa una manifestación colectiva de sororidad y resistencia que cada año reúne a cientos de miles de personas en Ciudad de México.