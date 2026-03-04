Wall Street recupera terreno; volatilidad se reduce tras dos días de preocupaciones por la guerra

Los tres principales índices de Wall Street avanzan la mañana de este miércoles. El mercado estadounidense recupera terreno después de dos jornadas seguidas con pérdidas relacionadas con las preocupaciones por el efecto de la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, sube 0.35% a 48,669.25 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, gana 0.57% a 6,855.47 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico sube 1.10% a 22,763.45 puntos.

Después de dos sesiones consecutivas con pérdidas, los índices recuperan terreno, mientras los inversionistas especulan sobre la duración de la escalada en el conflicto. El índice Vix de CBOE, conocido como el índice del miedo, baja después de haber tocado máximos del año.

Ayudan a contener el nerviosismo las versiones de algunos medios como The New York Times, que informó que agentes de inteligencia iraníes se pusieron en contacto de forma indirecta con la CIA un día después de los ataques, aunque no hay nada más concreto al respecto.

En las cifras, las contrataciones del sector ⁠privado estadounidense subieron en ⁠63,000 puestos laborales ⁠el mes pasado, después de una ⁠cifra de 22,000 en enero, según el Informe Nacional de Empleo ADP. El consenso de los analistas esperaba un aumento de 50,000 puestos.

Ocho de los 11 sectores del S&P 500 operan con avances. Consumo discrecional (+2.10%) y tecnologías de la información (+1.37%) toman un papel defensivo ante la incertidumbre sobre los impactos que tendrá esta guerra en los costos de las empresas de carácter cíclico.